Brad Pitt furieux contre Angelina Jolie : vente illégale, "intentions malveillantes", il porte plainte contre son ex

Ces deux-là se réconcilieront-ils un jour ? C'est pas gagné ! Leur divorce, fastidieux, coûteux et marqué de nombreux coups bas, se déplace désormais sur le terrain financier. La cause ? Le domaine de Miraval, dans le Sud de la France. Brad Pitt porte de graves accusations contre son ex-femme Angelina Jolie, laquelle aurait juré de le "détruire"...

Comme le rapporte le site américain People, Brad Pitt (58 ans) serait furieux contre son ex au point d'avoir saisi la justice une nouvelle fois. Dans sa plainte - au sept chefs d'accusation - déposée vendredi 3 juin 2022 auprès de la cour supérieure du comté de Los Angeles, il accuse la star de Maléfique d'avoir "intentionnellement cherché à [lui] faire du mal" en vendant ses parts de Miraval à "un inconnu" alors qu'ils avaient conclu un accord préalable stipulant que ni l'un ni l'autre ne vendrait ses parts sans le consentement de l'autre. L'acteur accuse Angelina Jolie (47 ans) de ne pas avoir respecté cet accord en actant la vente de ses parts au groupe Tenute del Mondo qui chercherait "à prendre le contrôle de Miraval" et est "indirectement possédé et contrôlé par Yuri Shefler, le milliardaire russe qui contrôle le groupe Stoli."

En octobre 2021, on apprenait qu'Angelina Jolie avait vendu ses parts de la société Quimicum, laquelle possède le domaine de Miraval. Elle possédait ces parts via l'intermédiaire de sa société Nouvel. Brad Pitt conservait quant à lui l'autre moitié grâce à sa propre SARL baptisée Mondo Bongo. Mais l'acteur remet en cause la vente faite par son ex-femme car il estime que le groupe ayant racheté ces parts a "des intentions malveillantes" sur son business...

Cette vente en cours est inacceptable pour Brad Pitt, lequel a fait de Miraval - domaine viticole qui rapporte gros grâce à son rosé devenu célèbre dans le monde - son domaine "passionnel". L'acteur de Once Upon a Time in Hollywood ne manque pas de tacler son ex "qui n'a contribué en rien dans le succès de Miraval"... Le comédien a investi 10 millions de dollars dans des travaux au château et sur les vignes de Miraval et s'est aussi à lui que l'on doit la forme de la bouteille du rosé exploité. "Brad Pitt vient plusieurs fois par an pour goûter les vins et suivre les assemblages. Il participe également aux décisions importantes, qu'il s'agisse de restaurer les murs ancestraux, de planifier de nouvelles plantations ou rénover les caves", faisait savoir son associé français Charles Perrin au magazine Racines.

Brad Pitt réclame à la justice que l'accord passé entre Angelina Jolie et son nouvel investisseur soit annulé et souhaite recevoir en outre des dommages et intérêts.