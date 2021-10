Angelina Jolie se débarrasse du château de Miraval, Brad Pitt face à de nouveaux associés

Miraval ? C'est fini ! Du moins, pour Angelina Jolie. Après un nouveau bras de fer juridique avec son ex-mari Brad Pitt, l'actrice a finalement vendu sa part du château de Miraval. Comme l'a rapporté le DailyMail le 6 octobre 2021, la star américaine de 46 ans s'est débarrassée de ses 50% de la société Quimicum, qui détient le domaine viticole français situé à Correns, dans le Var. Elle possédait cette part par l'intermédiaire de sa société Nouvel. Brad Pitt conserve quant à lui l'autre moitié grâce à sa propre SARL baptisée Mondo Bongo.

Le couple avait acquis le château et ses 400 hectares en 2011. Il s'agit d'un bien auquel les deux acteurs étaient très attachés puisque c'est là qu'ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie intime en famille en 2014. Angelina Jolie a finalement revendu sa part au groupe spécialisé Tenute del Mondo, filiale premium de Stoli Group, qui possède désormais la moitié de Miraval, aujourd'hui estimé à 164 millions de dollars (environ 140 millions d'euros). "Avec l'ajout d'un rosé de ce calibre, nous sommes bien placés pour répondre aux demandes exquises des clients et des partenaires", s'est réjouit Jon Pepper MW, le directeur de Tenute del Mondo.

La justice s'était retrouvée mêlée à cette vente en septembre dernier, lorsqu'une plainte a été déposée auprès d'un tribunal du Luxembourg : par l'intermédiaire de ses avocats, Brad Pitt reprochait à son ex-femme d'avoir tenté de vendre sa part de Miraval en douce, sans lui proposer de la racheter en premier lieu. Dans le cadre de leur divorce initié en 2016 (et finalisé en 2019), les deux stars avaient pourtant convenu de se demander la permission si l'un d'eux souhaitait s'en défaire... Fin septembre, Angelina Jolie et Brad Pitt étaient parvenus à un accord afin de lever une "ordonnance d'interdiction temporaire standard" sur leurs biens.

Quant à leur bras de fer sans fin sur la garde de leurs enfants, les avocats de Brad Pitt et Angelina Jolie se sont retrouvés au tribunal le 20 septembre pour tenter - une énième fois - de trouver un compromis. L'acteur de 57 ans a pourtant obtenu un droit de garde partagée, mais son ex-épouse est bien décidée à contester cette décision. Si Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox (17, 16, 15 et 13 ans) sont concernés, l'aîné Maddox est désormais en dehors de ça puisqu'il est âgé de 20 ans.