Angelina Jolie et Brad Pitt s'entendent enfin sur leur château de Miraval : nouvelle avancée majeure

La guerre entre Angelina Jolie et Brad Pitt serait-elle sur le point de se terminer ? Concernant le château de Miraval, qu'ils ont acheté en 2011 à Correns, dans le sud de la France (aujourd'hui estimé à 164 millions de dollars soit environ 140 millions d'euros), les négociations tendues semblent finalement aboutir. Propriétaires à parts égales de la propriété varoise, par l'intermédiaire de deux sociétés, l'actrice a été récemment accusée d'avoir tenté de vendre en douce sa moitié et ce, sans en informer son ex-époux. Pourtant, au moment de son divorce (annoncé en 2016 et finalisé trois ans plus tard), le couple avait convenu de se demander la permission...

Comme l'a rapporté Page Six plus tôt cette semaine, Angelina Jolie était poursuivie en justice au Luxembourg pour avoir prétendument essayé de priver Brad Pitt de l'opportunité de racheter sa part de Miraval. "C'est un autre exemple d'Angelina qui essaie de contourner les règles et d'éviter ses obligations", confiait alors une source. Finalement, selon Entertainment Tonight, l'actrice et son ex-mari seraient désormais parvenus à un accord dans le cadre de ce litige judiciaire afin de lever une "ordonnance d'interdiction temporaire standard" sur leurs biens. Cette décision permettra aux ex-conjoints de vendre les biens qu'ils acquis pendant leur mariage, ouvrant ainsi la voie à l'actrice pour se débarrasser (enfin) de sa part.

Pour rappel, le château de Miraval est détenu par Quimicum (une société dont Brad Pitt détenait à l'origine 60% des parts par le biais de sa société Mondo Bongo, tandis que Jolie en détenait 40% par le biais de sa société Nouvel). Trois ans avant leur séparation en 2016, Brad Pitt avait décidé de transférer 10 % des parts détenunes par Mondo Bongo à Nouvel, la société de Jolie, faisant d'eux des actionnaires égaux.

Ce n'est pas la seule bataille que se livrent les ex-époux puisqu'ils se disputent également la garde de leurs enfants (Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans, les jumeaux Vivienne et Knox, 13 ans et leur fils Maddox, 20 ans, légalement considéré comme un adulte). En juin dernier, Brad Pitt a finalement obtenu la garde partagée. Une décision insensée pour Angelina Jolie, qui a annoncé être déterminée à contester cette décision. Elle a même affirmé que trois de leurs enfants voulaient témoigner contre Pitt... Ambiance.