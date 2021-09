Angelina Jolie et Brad Pitt s'arrachent leur château de Miraval : coups bas et gros sous...

Non seulement les ex-époux ne s'entendent toujours pas sur la garde de leurs enfants, mais ils s'écharpent également sur leur cher château de Miraval, situé à Correns, dans le sud de la France. Comme l'a rapporté Page Six le 21 septembre 2021, une plainte déposée auprès d'un tribunal du Luxembourg reproche à Angelina Jolie d'avoir tenté de vendre sa part du domaine varois en douce, sans proposer à Brad Pitt de la racheter. Dans le cadre de leur divorce initié en 2016 (et finalisé en 2019), les deux stars avaient pourtant convenu de se demander la permission si l'un d'eux souhaitait s'en défaire...

Connu pour sa production de rosé, le château de Miraval est un domaine de 400 hectares estimé à 164 millions de dollars, soit environ 140 millions d'euros. Le couple l'avait acquis en 2011. Il s'agit d'un bien auquel les deux acteurs étaient très attachés puisque c'est là qu'ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie intime en famille en 2014. Selon les documents consultés par Page Six, les deux stars ont placé leurs parts du domaine dans des SARL.

Le château appartient officiellement à la société Quimicum, dont Brad Pitt possédait initialement 60% des parts par l'intermédiaire de sa société Mondo Bongo. De son côté, Angelina Jolie détenait 40% des parts avec sa société Nouvel. En 2013, monsieur avait transféré dix pour cent des parts de Mondo Bongo à Nouvel, revenant ainsi à un partage égalitaire des parts.

La plainte déposée au Luxembourg suggère d'annuler le transfert des 10% des parts puisqu'elles avaient été vendues à la société d'Angelina Jolie au prix symbolique de un euro. Le désir de l'actrice de vendre ses parts en secret serait illustré par le fait qu'elle ne s'impliquerait pas dans la gestion du domaine : "Il convient de mentionner que, depuis quatre ans, Nouvel [sa société] n'a pas agi dans le meilleur intérêt de Quimicum [celle de Brad Pitt] en retardant systématiquement l'approbation des comptes annuels et le renouvellement du directeur", indique la plainte.

Un bras de fer qui dure depuis 5 ans

"Nous comprenons que derrière cette obstruction systématique, le véritable objectif de Nouvel et de son actionnaire [Angelina Jolie] est de vendre sa part de la Chateau Miraval SA d'une manière qui contournerait le droit de premier refus de Mondo Bongo (comme prévu dans les statuts de Quimicum), réalisant ainsi une plus-value réalisée grâce à l'investissement de Mondo Bongo et à laquelle Nouvel n'a pas contribué." Ambiance...

Quant à leur bras de fer sans fin sur la garde de leurs enfants, les avocats de Brad Pitt (57 ans) et Angelina Jolie (46 ans) se sont retrouvés au tribunal lundi 20 septembre pour tenter - une énième fois - de trouver un compromis. L'acteur a pourtant obtenu un droit de garde partagée, mais Angelina Jolie est bien décidée à contester cette décision. Si Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox (17, 16, 15 et 13 ans) sont concernés, l'aîné Maddox est désormais en dehors de ça puisqu'il est âgé de 20 ans.