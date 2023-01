Brad Pitt en couple : sa très jeune compagne topless au bord de la piscine, moment de complicité olé olé !

Les fêtes de fin d'année, il les a passées sous le soleil exactement. Et il n'était absolument pas seul. Brad Pitt a, au contraire, célébré le Nouvel An avec sa nouvelle compagne, la très jeune Ines de Ramon. Ils ont, en tout cas, passé la journée du 31 décembre 2022 ensemble au bord d'une piscine. On peut apercevoir les amoureux, sur plusieurs photographies partagées par Page Six, alors qu'ils profitent de l'après-midi côte à côte. Lui porte un maillot bleu, des chaînes en or et des lunettes style aviator. Elle est vêtue d'un sarong à motif seulement, optimisant son bronzage en étant complètement topless.

La scène a été photographiée à Cabo, ville côtière très romantique située à l'extrémité sud de la péninsule de Basse-Californie. Brad Pitt n'a pas seulement observé sa jolie compagne et fait deux ou trois brasses. Il tenait également, dans ses mains, ce qui ressemble à un script. Bientôt de retour sur les plateaux de tournage ? A moins qu'il ne s'accorde un peu de repos, encore, puisqu'il vient d'assister à diverses avant-premières et projections de Babylon, le dernier film de Damien Chazelle - La La Land, Whiplash - dans lequel il joue avec Margot Robbie et Diego Calva, qui sortira en France le 18 janvier prochain.