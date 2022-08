Brad Pitt violent envers Angelina Jolie ? Des images de blessures fuitent...

L'affaire entre Angelina Jolie et Brad Pitt ne semble pas près d'être terminée. Depuis 2016, l'un des couples les plus emblématiques d'Hollywood a décidé de divorcer. Mais l'accord, plus de six ans après, n'est toujours pas conclu. Et de nouveaux éléments pourraient bien abimer à nouveau un peu plus l'image de l'acteur, actuellement à l'affiche de Bullet Train – en salles depuis le 3 août. Alors qu'un rapport du FBI a été rendu public, les possibles violences de Brad Pitt sur Angelina Jolie refont parler et Page Six dévoile ce vendredi 19 août des photos qui ont fuité.

Des photos des blessures d'Angelina Jolie qui seraient la conséquence d'une bagarre avec l'acteur de 58 ans, père de leurs six enfants Maddox, 21 ans, Pax Thien, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 ans ainsi que Vivienne et Knox, les jumeaux de 14 ans, remontant à septembre 2016 dans un jet privé. L'actrice oscarisée a en effet soumis des photos d'ecchymoses sur sa main et son coude au FBI, qui a ouvert une enquête sur cet incident qui serait à l'origine de la fin de leur mariage. Un rapport du FBI fait état de ce jour où Brad Pitt qui avait bu, avait crié sur son épouse dans les toilettes à bord du vol de retour de Nice, en France, vers les États-Unis.

Elle est folle

L'actrice et réalisatrice de 47 ans a rapporté qu'il l'avait "attrapée par la tête", "attrapée par les épaules" avant de la secouer, et la pousser contre le mur des toilettes en lui criant : "Tu fous en l'air cette famille". Deux de leurs enfants mineurs "étaient devant la porte en train de pleurer et ont demandé : 'Ça va maman ?'", a-t-elle fait savoir. Et Brad Pitt aurait alors répondu à travers la porte : "Non, maman ne va pas bien. Elle ruine cette famille. Elle est folle", comme en fait état le rapport. Les enfants auraient alors riposté en lui affirmant que c'est lui qui était en train de ruiner leur famille, rendant ainsi l'acteur de Fight Club hors de lui.