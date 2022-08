Angelina Jolie très chic : rares photos en compagnie de son fils Knox pour une séance shopping

Angelina Jolie a été photographiée, lundi 15 août à Los Angeles, en train de sortir d'une épicerie en compagnie de son fils Knox. Ce dernier portait des sacs de courses et était habillé d'une tenue classique pour un adolescent - à savoir un t-shirt blanc de la marque The North Face, ainsi qu'un jean noir et des baskets blanches - tandis que sa mère arborait une splendide robe blanche complétée par des sandales Valentino, des boucles d'oreilles, une paire de lunettes de soleil ainsi qu'un sac à main Christian Dior.

Un look à la fois très chic et décontracté pour la jolie brune, qui a semblé très complice avec son fils lors de cette sortie. Pour rappel, Knox (14 ans) est né de l'ancienne relation de sa mère avec l'immense acteur Brad Pitt. Il a également une jumelle prénommée Vivienne. S'ajoute à cette fratrie Maddox (21 ans), Pax (18 ans) et Shiloh (16 ans), tous adoptés par l'actrice de Maléfique, qui apprécie grandement partager des moments avec ses enfants.

Une maman comblée

Sans oublier Zahara (17 ans), également adoptée, qui vient d'être acceptée au Spelman College, l'une des plus grandes universités des États-Unis. Ce qui rend très fière sa maman comme en témoigne une vidéo postée récemment sur Instagram sur laquelle on l'aperçoit en train de retenir ses larmes devant les dirigeants de l'établissement. "Je ne vais pas encore pleurer... Je suis tellement excitée", pouvait-on l'entendre dire.

Voir sa fille réussir, c'est évidemment très émouvant pour elle. Mais ce qui l'est tout autant, c'est la symbolique qui se cache derrière cette inscription. Car il est mentionné sur le site de l'établissement que Spelman est le "leader mondial de l'éducation des femmes d'origine africaine". Et pour rappel, Zahara est née en Éthiopie. Elle a toujours été fière de ses racines, comme en témoigne sa rencontre en 2020 avec Sahle-Work Zewde, la première femme présidente du pays. Le fait de rejoindre cette école est donc un choix fort, émotionnellement parlant pour la jeune fille.

Son départ du cocon familial doit probablement attrister sa mère, mais cette dernière a encore toute une famille à gérer à la maison, et peut notamment compter sur son fils Knox, comme lundi, pour lui redonner le sourire !