Angelina Jolie : Sortie shopping pour ses filles Shiloh et Vivienne, la benjamine déjà très grande à 14 ans !

Il y a quelques jours, Brad Pitt évoquait avec beaucoup de fierté sa fille Shiloh, dont il parle très rarement. Discret au sujet de sa grande famille de six enfants (dont la mère est son ex-femme, Angelina Jolie), l'acteur attendu à l'affiche de Bullet Train, a confié à quel point l'adolescente est "magnifique". Parfait mélange de ses deux parents, la fille d'Angelina Jolie et Brad Pitt est en effet ravissante. Récemment l'objet d'une vidéo virale la montrant danser sur le morceau Vegas de Doja Cat, pour le film Elvis, la jeune fille de 16 ans se dévoile de plus en plus.

Protégée par ses illustres parents depuis son plus jeune âge, Shiloh Pitt commence à montrer l'étendue de ses talents et il se pourrait bien qu'elle fasse parler d'elle encore longtemps. Si sa vidéo de danse a marqué son père, qui en a eu les larmes aux yeux, ils sont des milliers à l'avoir visionnée sur Youtube probablement tous impressionnés par la jeune artiste. Mais pas question pour la fille des ex-Brangelina de se prendre la tête pour autant. Et ce jeudi 4 août, c'est en toute décontraction qu'elle a été aperçue se rendant chez Target, à Los Angeles, en compagnie de sa petite soeur Vivienne.

Vivienne, déjà très grande !

À 14 ans, la jumelle de Knox Léon est déjà très grande. Et affiche, comme sa soeur, un style très affirmé. Masquées, les deux soeurs ont visiblement fait quelques courses, accompagnées de leur garde du corps. Si Vivienne est le parfait sosie de sa grande soeur, même sa manière de s'habiller est proche de celle de son aînée. Shiloh, très lookée en Vans old school, semblait jouer les grandes soeurs protectrices avec Vivienne, avec laquelle, elle a l'air très complice. "J'aime qu'ils trouvent leur propre chemin, qu'ils trouvent les choses qui les intéressent et qui les font grandir", a confié leur père à la chaîne E, à propos de ses enfants. Et comme Shiloh, Vivienne pourrait elle aussi bientôt nous dévoiler ses talents. Le clan Jolie-Pitt a beau avoir vu ses parents se séparer, les enfants sont soudés et n'ont pas fini de faire parler d'eux.