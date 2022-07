Angelina Jolie : Grosse éclate à un concert à Rome avec sa fille Shiloh, son sosie !

Le 9 juillet 2022, Angelina Jolie et sa fille Shiloh ont pu assister au concert de Maneskin pour la première mondiale du Loud Kids Tour au Circo Massimo, à Rome, en Italie. Complices, mère et fille ont pu danser sur les sons du groupe italien qui a remporté l'Eurovision en 2021. Copie conforme de ses parents, Shiloh - qui a célébré ses 16 ans le 27 mai dernier - semble en effet être un parfait mélange entre Angelina Jolie (47 ans) et Brad Pitt (58 ans). Jolie blonde aux yeux bleus cristallins, la jeune fille semble avoir une voie toute tracée dans le cinéma et suivre les traces de ses parents dans le 7e art.

En effet, la jolie jeune femme a déjà été filmée dans L'étrange histoire de Benjamin Button et a prêté sa voix en 2016 à un personnage de Kung Fu Panda 3. Plus récemment, le 12 juin 2022, Shiloh Jolie-Pitt est apparue dans une nouvelle vidéo Youtube, filmée depuis le Millennium Dance Complex de Los Angeles en Californie. Sur cette vidéo, la jolie blonde danse le hip-hop en rythme entourée de deux amis sur Vegas, titre que Doja Cat a enregistré pour la bande-originale du film Elvis de Baz Luhrmann. Sur TikTok, Shiloh dévoile également régulièrement ses pas de danses notamment sur les titres de Lizzo ou d'Ed Sheeran.

"Ses parents sont très fiers de tous les projets qu'elle fait dans ce domaine, expliquait une source à Us Weekly. Ils n'ont aucun problème avec le fait qu'elle puisse en faire sa profession, mais ils ne la poussent absolument pas, non plus, à le faire. Shiloh adore danser, elle est extrêmement talentueuse et a pris beaucoup de cours ces dernières années."

Pour rappel, Angelina Jolie était divorcée des acteurs Jonny Lee Miller et Billy Bob Thornton avant son mariage avec Brad Pitt en 2014. Elle a adopté trois enfants : Maddox (adopté le 10 mars 2002), Pax (adopté le 15 mars 2007) et Zahara (adoptée le 6 juillet 2005) mais a eu aussi trois enfants biologiques avec Brad Pitt : Shiloh (née le 27 mai 2006) ainsi que les jumeaux Vivienne et Knox (nés le 12 juillet 2008). Le 20 septembre 2016, le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie était annoncé publiquement.