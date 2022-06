Angelina Jolie et Brad Pitt : Leur fille Shiloh, 16 ans, dévoile ses talents de danseuse et son nouveau look

Ses parents sont très fiers de tous les projets qu'elle fait dans ce domaine

Cela fait quelque temps, à vrai dire, que Shiloh Jolie-Pitt dévoile, en ligne, ses performances artistiques. Sur son compte Tiktok, par exemple, l'adolescente avait déjà décroché quelques mâchoires en dansant sur le titre About Damn Time de Lizzo, ou encore sur Shivers d'Ed Sheeran. "Ses parents sont très fiers de tous les projets qu'elle fait dans ce domaine, expliquait une source à Us Weekly. Ils n'ont aucun problème avec le fait qu'elle puisse en faire sa profession, mais ils ne la poussent absolument pas, non plus, à le faire. Shiloh adore danser, elle est extrêmement talentueuse et a pris beaucoup de cours ces dernières années." Affaire à suivre, donc, de très près... et en rythme s'il-vous-plaît !