Angelina Jolie : Maman complice avec sa fille Vivienne, comme deux copines !

Angelina Jolie et Brad Pitt sont toujours en litige concernant la garde de leurs enfants. L'actrice passe du bon temps avec eux, entre deux petits coups échangés avec son ex-mari au tribunal. Elle a encore été aperçue en compagnie de sa petite dernière en début de semaine. Visages masqués, Angelina et Vivienne passeraient presque pour deux copines !

Rentrée de Washington où sa fille Zahara et elle ont célébré la signature de la loi VAWA ("Violence Against Women Act") par le président Joe Biden, Angelina Jolie reprend ses petites habitudes californiennes ! Elle a été surprise en compagnie de son autre fille, Vivienne, au centre commercial The Grove à Los Angeles. L'héroïne du film Eternals et de la saga Maléfique et son adolescente ont profité de leur lundi après-midi (21 mars 2022) pour faire quelques emplettes.

Le bras de l'une sur l'épaule de l'autre, Angelina Jolie et Vivienne affichaient une jolie complicité ! Mère et fille semblent apprécier ces moments à deux. Leur précédente sortie shopping remonte au 11 janvier dernier.

Vivienne est la petite dernière des six enfants d'Angelina Jolie et son ex-mari Brad Pitt. Née le 12 juillet 2008 à Nice, la jeune fille de 13 ans a un frère jumeau, Knox, et quatre grands frères soeurs, Maddox et Pax (20 et 18 ans, nés au Cambodge et au Vietnam), Zahara (17 ans, née en Éthiopie) et Shiloh (15 ans, née en Namibie).

C'est pour la garde de leurs quatre plus jeunes enfants, Vivienne, Know, Shiloh et Zahara, qu'Angelina Jolie et Brad Pitt se font la guerre. Dans une récente interview accordée au Guardian, Angelina sous-entendait qu'elle était très inquiète pour eux depuis son divorce de Brad Pitt et avait formulé des "allégations de violence domestique" contre son ex-époux.

L'histoire d'amour entre les deux acteurs avait commencé en 2005, année de la sortie du film Mr. & Mrs. Smith dont ils étaient les héros. Angelina Jolie et Brad Pitt s'étaient mariés le 23 août 2014 au Château de Miraval, dans le sud de la France. Ils ont été prononcés divorcés en avril 2019.