Angelina Jolie sublime avec sa fille Zahara : apparition marquante à la Maison-Blanche

La boucle est désormais bouclée ! Joe Biden était encore sénateur quand il écrit la Violence Against Women Act en 1994. Elle fut signée une première fois par Bill Clinton, le président de l'époque. Devenu chef de l'État à son tour, Joe Biden réinstaure la loi qui protègera les victimes de violences.

Zahara hérite de la détermination de sa maman. Elle est le troisième des six enfants d'Angelina Jolie et son ex-mari Brad Pitt. La jeune fille - née en Éthiopie et adoptée par l'actrice l'âge de 6 mois - a deux grands frères et soeurs, Maddox et Pax (20 et 18 ans, nés au Cambodge et au Vietnam) et trois petites soeurs, Shiloh (15 ans, née en Namibie) et les jumelles Knox et Vivienne, les seuls enfants biologiques de Brad et Angelina, aujourd'hui âgées de 13 ans.