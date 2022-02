Angelina Jolie : Maman engagée et épaulée par sa fille Zahara, à la coiffure ultra stylée !

"J'ai le sentiment de ne pas être capable d'être une mère au foyer traditionnelle. Je me débrouille parce que les enfants sont coriaces, et ils m'aident, mais je suis pas du tout douée pour ça", expliquait Angelina Jolie en février 2021. Comme elles pourtant, l'actrice est proche de ses enfants et leur transmet ses valeurs. Sa fille Zahara, qui l'a récemment accompagnée dans une grande institution, hérite de son sens de l'engagement...

Le 9 février dernier, Angelina Jolie et Zahara Jolie-Pitt avaient rendez-vous au Congrès, à Washington ! Mère et fille s'y étaient rendues pour demander la ratification du Violence Against Women Act, la loi contre les violences faites aux femmes, qui fut écrit par l'ancien sénateur (désormais président des États-Unis Joe Biden) signée une première fois en septembre 1994 par l'ancien président Bill Clinton. La star de 46 ans et son adolescente aux superbes tresses bleues avaient été aperçues dès leur arrivée à l'aéroport de Washington.

Angelina Jolie a immortalisé leur présence au Congrès en postant une photo de sa fille et elle, en pleine lecture. "Je suis aussi très heureuse de partager cet engagement avec Zahara - et contente qu'elle ait pu me calmer avant la conférence de presse", écrit l'héroïne de la saga Maléfique en légende de sa publication, qui était tout de même très émue au moment de s'exprimer devant les journalistes et aux côtés d'élues. Des milliers d'internautes l'ont félicitée et remerciée pour sa détermination.