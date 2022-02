Angelina Jolie : Virée shopping avec sa fille Zahara, stylée avec des cheveux bleus

L'adolescence est une période d'expérimentations. Zahara, la fille d'Angelina Jolie et Brad Pitt, en est la parfaite illustration. Récemment aperçue avec sa maman, elle lui vole la vedette grâce à sa superbe nouvelle coiffure...

Angelina Jolie et Zahara étaient de sortie le week-end dernier ! Samedi 5 février 2022, mère et fille ont profité d'un après-midi détente pour se rendre au salon de coiffure Foxtail Salon, situé sur le très fréquenté Santa Monica Boulevard. Visage masqué, habillée d'un long manteau beige et portant un sac marron Celine à l'épaule, l'actrice de 46 ans et héroïne de la saga Maléfique s'est montrée proche et complice de son ado de 17 ans. Cette dernière a attiré les regards des passants et les flashs des photographes, émerveillés par ses magnifiques tresses bleues.

Zahara Marley Jolie-Pitt (de son nom complet) a été vue pour la première fois avec ce nouveau look le 17 janvier dernier. Elle était alors avec son grand frère Pax et leur maman à New York. Le trio s'était notamment rendu dans un magasin de la marque de droguerie Bath & Beyond, puis avait déjeuné dans un restaurant du quartier branché de SoHo.

Zahara est le troisième des six enfants d'Angelina Jolie et son ex-mari Brad Pitt. La jeune fille, née en Éthiopie et a été adoptée par l'ex-couple à l'âge de 6 mois (1 an pour Brad Pitt), a deux grands frères et soeurs : Maddox et Pax (20 et 18 ans, nés au Cambodge et au Vietman) et trois petites soeurs, Shiloh (15 ans, née en Namibie) et les jumelles Knox et Vivienne, les seuls enfants biologiques de Brad et Angelina, aujourd'hui âgées de 13 ans.

Angelina Jolie et Brad Pitt sont toujours en conflit concernant la garde de leurs six enfants, mais ont réglé celui portant sur leur Château de Miraval. Côté coeur, Angelina aurait finalement retrouvé l'amour. Une insistante rumeur lui prête une relation avec le chanteur The Weeknd.