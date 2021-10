Brad Pitt : Nouvelle défaite au tribunal, Angelina Jolie parade avec les enfants sur le tapis rouge

On aura attendu une éternité avant de découvrir Les Eternels, le nouveau film des Studios Marvel signé Chloé Zaho. Le 3 novembre 2021, le public français pourra finalement visualiser les aventures extraordinaires de ces protecteurs de l'humanité sur grand écran. Mais en attendant, les fameux héros présentent le long-métrage un peu partout dans le monde et, le mercredi 27 octobre 2021, comédiennes et comédiens s'étaient rendus à Londres, au BFI Imax, à l'occasion de l'avant-première britannique.

Salma Hayek et sa fille Valentina, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan, Richard Madden, la réalisatrice Chloé Zhao, Lauren Ridloff, Gemma Chan, Kit Harington et Victoria Alonso ont tour à tour défilé devant le photocall installé à quelques mètres de la salle de projection. Angelina Jolie s'était entourée, comme elle aime si bien le faire, de sa petite tribu. Au côté de l'actrice ce soir-là : Maddox, son aîné de 20 ans, ainsi que Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans, et ses jumeaux de 13 ans, Vivienne et Knox... tout le monde, en somme, sauf le jeune Pax, et bien sûr, le père de famille, Monsieur Brad Pitt.

Il faut dire que papa ronge son frein loin de la foule. Brad Pitt avait célébré une première victoire en obtenant l'autorisation de passer plus de temps avec les enfants... de la part de John Ouderkirk, un juge finalement retiré de l'affaire. Bien qu'il ait tenté de faire appel, sa demande vient d'être rejetée par la Cour suprême de Californie, selon les informations du magazine People, publiées le mercredi 27 octobre 2021 - le même jour, donc, que l'avant-première du film Les Eternels. Une joie pour Angelina Jolie qui réclame la garde exclusive de ses cinq filles et fils encore mineurs.

Angelina Jolie est heureuse à l'idée que sa famille puisse aller de l'avant

"Angelina Jolie se concentre sur sa famille, a expliqué son avocat. Elle est heureuse de savoir que le bien-être de ses enfants ne sera pas guidé par un comportement qui est contraire à l'éthique. Comme l'a confirmé la Cour d'appel de Californie, notre système judiciaire offre la priorité à cette éthique et à l'intérêt des enfants. Mme Jolie est heureuse à l'idée que sa famille puisse aller de l'avant." Bien sûr, Brad Pitt ne compte pas en rester là et va faire tout ce qui est en son pouvoir, légalement parlant, pour faire pencher la balance. Suite au prochain épisode...