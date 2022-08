Brad Pitt papa : sa réaction au buzz provoqué par la vidéo de sa fille Shiloh !

Cet été, Brad Pitt est partout ! Omniprésent dans les médias pour présenter son film Bullet Train, l'acteur américain marque les esprits avec ses looks sur les tapis rouges travaillés mais plutôt inattendus, notamment son costume rose porté à Paris ou la jupe qu'il avait choisie à Berlin. Et son sens de l'humour, en interview, fait toujours autant craquer ses fans !

Cependant, pour une fois, il a été plus sérieux lors d'un entretien avec la chaîne de télévision ET pour évoquer sa fille Shiloh, dont il parle très rarement. Plutôt discret sur sa grande famille et ses six enfants (dont la mère est son ex-femme, Angelina Jolie), il est cette fois sorti de sa réserve pour expliquer que la jeune fille était "magnifique". Il faut dire que depuis quelque temps, l'adolescente se révèle de plus en plus... et que c'est le portrait craché de ses parents !

Et lorsque la présentatrice l'a interrogé sur sa fierté de voir sa fille danser, dans une vidéo devenue virale sur le net, il a expliqué qu'elle était "incroyable" et que cela "lui met les larmes aux yeux". Une belle émotion qui ne l'a pas empêché de plaisanter sur le sujet : "Je ne sais pas d'où elle tient ça, moi j'ai deux pieds gauches !". Interrogé sur sa réaction si l'un de ses enfants suivait ses pas ou ceux de son ex-femme, Brad Pitt a finalement été très clair : "J'aime qu'ils trouvent leur propre chemin, qu'ils trouvent les choses qui les intéressent et qui les font grandir".