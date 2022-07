Brad Pitt à Paris : Sexy et blagueur, il étonne dans un costume rose saumon aux côtés de Joey King ultra-sexy

Au niveau du style, on peut dire que Brad Pitt a tout testé : cheveux courts, longs, de toutes les couleurs, costumes, jogging et même torse nu. L'ancien mari d'Angelina Jolie est si prolifique que la plupart de ses rôles et de ses looks ont marqué son public au fil des années. Mais celui-ci ne devrait pas forcément leur laisser un souvenir agréable : actuellement à Paris, le père de six enfants avait choisi un étrange costume saumon bien trop large pour la présentation de son nouveau film.

Porté avec un tee-shirt bordeaux, son ensemble lui donnait une allure un peu étrange mais qui détonnait, au moins, avec la sobriété du réalisateur David Leitch à ses côtés : avec sa chemise noire et son pantalon gris, celui-ci était resté très classique. Et l'acteur américain ne boudait pas son plaisir d'être à Paris, au pied de la Tour Eiffel : les yeux cachés par de grandes lunettes de soleil rouges, il était très souriant et même plutôt blagueur avec ses partenaires, lui qui vit un divorce déchirant depuis plusieurs années.

Et il semblait particulièrement heureux d'être avec la magnifique Joey King : révélée par le film The Kissing Booth, la jeune femme de 22 ans avait choisi un look extrêmement sexy pour poser à côté de l'acteur six fois nommé aux Oscars. Cependant, avec son pantalon et sa veste en cuir, la jeune femme a dû subir de plein fouet la chaleur caniculaire qui s'est abattue sur la capitale depuis quelques jours !

Avec eux, deux autres comédiens du film avaient fait le déplacement en France et notamment le Britannique Aaron Taylor-Johnson. Dans un style plutôt classique, avec son jean et sa chemise fleurie, il était venu en solo sans sa femme, la réalisatrice Sam Taylor-Wood. Agée de 23 ans de plus que lui, la cinquantenaire était sans doute restée avec leurs quatre filles, Angelica, Jessica, Wylda et Romy. Brian Tyree Henry, quant à lui, portait un costume coloré.