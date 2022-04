Angelina Jolie et Brad Pitt toujours en guerre : l'actrice n'a pas dit son dernier mot !

La comédienne Angelina Jolie compte bien faire payer à son ex mari Brad Pitt les coups présumés qu'il aurait donné à leur fils il y a quelques années... Enfin, les apparences tendent à faire croire qu'il s'agit bien de l'actrice cachée derrière la requête anonyme déposée envers le FBI. En effet, la FBI a reçu une demande masquée d'une femme visant à obtenir des précisions sur une affaire de violence physique dans un jet privé. Un incident que la police fédérale américaine avait classé sans suite. Mais aujourd'hui, l'individu en question aurait engagé des poursuites demandant à la justice de rouvrir l'enquête auquel cas elle porterait plainte. La demande a malheureusement pour elle été rejetée.

En plus de la concordance des affaires sur les violences physiques dans un jet, TMZ a dévoilé que la plaignante souhaitait garder l'anonymat pour "protéger sa vie privée et celle de ses enfants mineurs"... Coïncidence ? Selon toute vraisemblance, Angelina serait donc en train de monter un dossier pour mener devant la justice son ex mari, Brad. TMZ a également ajouté que l'avocate de la plaignante agissait comme si elle cherchait à trouver des informations pour une autre affaire...

Pour rappel, en 2016, lors d'un déplacement en famille au bord d'un jet privé entre la France et les Etats-Unis, une dispute éclate entre Brad Pitt et Maddox, le plus vieux fils d'Angelina. Ce dernier aurait alors pris un coup de la part de l'acteur qui l'a adopté en 2006. Un geste que Brad a déclaré être arrivé par inadvertance. Ce qui n'avait pas empêché les services sociaux de s'emparer de l'affaire. Finalement, le FBI a classé l'enquête sans inquiéter le comédien. Et voici que ces dernières semaines, une anonyme cherche à rouvrir le dossier et comprendre les conclusions du FBI. Angelina Jolie et Brad Pitt ont divorcé en 2016 après 12 ans de vie commune et un mariage en 2014. Depuis, ils se livrent une guerre sans merci pour la garde de leurs enfants, dont 5 sont encore mineurs.