Angelina Jolie très émue : l'une de ses filles acceptée dans une université très prestigieuse !

Comme vous le savez, Zahara est née en Ethiopie en janvier 2005 et a été adoptée par Angelina Jolie et Brad Pitt à l'âge de 7 mois. Elle a toujours conservé des liens très forts avec son pays de naissance et a même eu l'occasion de rencontrer, au début de l'année 2020, Sahle-Work Zewde, la première femme présidente du pays. C'est avec une émotion certaine, bien sûr, qu'Angelina Jolie voit sa grande fille quitter le nid pour s'installer dans l'état de Géorgie, au sud-est du continent américain. La comédienne avait déjà eu du mal à se faire à l'absence de son aîné, Maddox, parti étudier à l'université de Yonsei, à Séoul, en août 2019. Il lui reste heureusement, à la maison, Pax, 18 ans, mais aussi Shiloh, 16 ans - avec qui elle a récemment assisté à un concert du groupe Måneskin à Rome -, Knox et Vivienne, les jumeaux de 14 ans.