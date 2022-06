Brad Pitt aux alcooliques anonymes après sa rupture avec Angelina Jolie, il livre son expérience

Brad Pitt est sorti du silence concernant ses problèmes d'addiction, dans une interview accordée à l'édition britannique du magazine GQ et publiée ce mercredi 22 juin (disponible en France le 12 juillet prochain). L'acteur américain de 58 ans y parle notamment de sa dépendance à l'alcool, qui l'a conduit à rejoindre les Alcooliques Anonymes pendant plus d'un an. "J'ai intégré un groupe très cool de gens sélectionnés sur dossier. Il fallait que je me sente en sécurité car j'avais entendu des trucs atroces sur certains groupes. Je sais par exemple que Philip Seymour Hoffman (NDLR : acteur américain) avait été enregistré alors qu'il disait des choses hyper personnelles sur lui", explique-t-il.

Une période qui coïncide avec son divorce avec Angelina Jolie , en 2016, après après douze ans de vie commune et deux ans de mariage. Il s'est réfugié encore un peu plus dans l'alcool, même s'il en consommait déjà. "Je ne gérais plus. Je buvais trop", avait-il déclaré en 2018 dans une interview donnée à la version américaine du magazine GQ. Depuis, la discorde est totale entre les deux ex. L'acteur de Fight Club a notamment décidé, en février dernier, de la poursuivre en justice, l'accusant d'avoir vendu illégalement leur domaine viticole de Miraval situé en Provence, et par conséquent d'avoir "cherché à lui faire du mal".