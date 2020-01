Brad Pitt et l'alcool : Il remercie Bradley Cooper qui l'a aidé à devenir sobre

Encore une récompense pour Brad Pitt ! Mercredi 8 janvier 2020, il a remporté le prix du Meilleur acteur dans un second rôle au National Board of Review Annual Awards Gala pour son rôle dans Once Upon A Time... in Hollywood.

L'acteur a reçu sa récompense des mains de son collègue et ami Bradley Cooper, et il en a profité pour lui rendre un petit hommage. "Merci, Bradley. Bradley vient de mettre sa fille au lit puis s'est précipité pour être ici", a-t-il commencé en faisant référence à la petite Léa (2 ans) qu'il a eu avec son ex Irina Shayk. Il a continué en faisant une intime confidence : "Je suis devenu sobre grâce à ce type. Et, depuis, je suis chaque jour plus heureux." Et de conclure : "Je t'aime et je te remercie."

Il est rare que l'acteur de Fight Club parle ouvertement de sa sobriété quand bien même il a récemment eu une grande discussion à ce propos avec Sir Anthony Hopkins. En revanche, c'est bel et bien la première fois qu'il évoque Bradley Cooper dans son processus de guérison qui a duré un an et demi grâce aux Alcooliques Anonymes, après son divorce avec Angelina Jolie.

Ce moment de bromance avec Bradley fait suite à celui que Brad Pitt avait partagé avec Leonardo Di Caprio lors de la soirée des Golden Globes quand Brad Pitt avait fait référence au "radeau du Titanic".

Les deux acteurs ont d'ailleurs été invités à intervenir dans le podcast WTF With Marc Maron. L'occasion pour eux de revenir sur leurs vies privées. Le comédien de 56 ans a expliqué qu'il était systématiquement poursuivi par les paparazzi. "Je suis juste de la chair à canon pour la presse poubelle, s'est-il amusé. À cause de ma vie personnelle désastreuse, probablement." S'il a trouvé un moyen d'échapper aux flashs qui crépitent dans les rues de Los Angeles, il a préféré, évidemment, le conserver secret. "Je veux que cela continue à fonctionner !" Leonardo DiCaprio, son partenaire dans le film de Quentin Tarantino a alors confirmé que tout le monde voulait en savoir plus : "Ta vie privée est super excitante."