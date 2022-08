Diaporama : Angelina Jolie très émue : l'une de ses filles acceptée dans une université très prestigieuse !

Angelina Jolie et ses enfants : Shiloh Jolie-Pitt , Zahara, Vivienne, Maddox, Knox Leon - Première du film "Les Eternels" au cinéma BFI Imax de Londres. © Future-Image via ZUMA Press / Bestimage

Angelina Jolie et sa fille Shiloh Jolie-Pitt assistent au concert Maneskin pour la première mondiale du "Loud Kids Tour" au "Circo Massimo" à Rome, le 9 juillet 2022.

Angelina Jolie et sa fille Zahara - Les acteurs du film "Les Éternels" arrivent à l'afterparty de la première du film à Londres, le 28 octobre 2021.

Shiloh Jolie-Pitt, Pax Jolie-Pitt, Angelina Jolie, JR, Sara Bernstein, Ameta Spain, Marc Azoulay - Première du film "Paper And Glue: A JR Project" à Los Angeles, le 18 novembre 2021.

Exclusif - Angelina Jolie et sa fille Zahara à la sortie du concert de Ziggy Marley au Hollywood Bowl. Los Angeles.

Angelina Jolie et sa fille Zahara Marley Jolie-Pitt s'arrêtent au Foxtail Salon pour faire du shopping à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 5 février 2022.

Vivienne Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt et Knox Leon Jolie-Pitt - Première de "Maléfique : Le Pouvoir du Mal" à Londres, le 9 octobre 2019.

10 / 13

Angelina Jolie emmène Zahara et Pax Thien faire du shopping chez Bed Bath & Beyond avant d'aller déjeuner au restaurant. New York, le 17 janvier 2022.