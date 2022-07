PHOTOS Brad Pitt en jupe : son look archi stylé fait mouche à Berlin !

Depuis quelques jours, Brad Pitt a décidément fait le choix de tenter plusieurs styles vestimentaires ! Habillé d'un costume large couleur saumon à Paris, pour la présentation de son nouveau film à Paris, il avait rejoint Berlin dans un autre ensemble rose Barbie très étonnant. Mais cette fois, il a une fois encore prouvé que tout lui va : toujours dans la capitale allemande pour l'avant-première de Bullet Train, il est arrivé en jupe.

Egalement vêtu d'une chemise lilas, il avait associé cette jupe marron au dessus du genou avec une veste de la même couleur et des bottines noires. Un look pointu pour l'acteur qui semblait parfaitement à l'aise dans cet accoutrement. Ses fans ont également beaucoup aimé et remarqué le tatouage qu'il porte sur le mollet et qui représente une tête d'animal.

Il faut dire que Brad Pitt a toujours bien aimé le style unisexe : il y a près de 20 ans, alors qu'il faisait la promotion de Troie, il avait milité pour que les hommes portent des jupes, déclarant que ce serait un jour à la mode. Et quelques années plus tôt, il avait lui-même posé en robe pour la couverture du magazine Rolling Stone, devant l'objectif du photographe Mark Seliger.

Et c'est d'ailleurs comme cela qu'il avait élevé ses enfants : sa fille, Shiloh, aujourd'hui âgée de 16 ans, a longtemps adopté un look plutôt masculin, préférant notamment les cheveux courts et les smokings aux robes. Désormais, l'adolescente a changé d'avis et il n'est pas rare de la voir en robe de soirée lorsqu'elle accompagne sa mère à des avant-premières.

Parfait mélange de ses deux parents, Shiloh, née en 2006 en Namibie, est au coeur, comme ses frères et soeurs, du divorce de leurs parents, Brad Pitt et Angelina Jolie. A la tête d'une tribu de six enfants (Maddox, 21 ans, Pax, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 ans, Knox et Vivienne, 14 ans), les deux acteurs avaient acté leur séparation en 2016, après 12 ans de vie commune.

Depuis, la guerre est lancée entre eux, notamment au niveau de la garde des enfants : Angelina Jolie, qui évoque une dispute très violente entre son ex-mari et leur fils aîné, demande la garde exclusive, ce qu'elle n'a pour le moment pas obtenu. Leur domaine de Provence et leur exploitation de vin sont également au coeur de leurs préoccupations.