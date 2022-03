Diane Kruger traitée comme "un morceau de viande" lors d'une audition : elle raconte

La comédienne allemandeDiane Kruger a raconté, pour Variety, une mauvaise expérience de casting. Cette dernière a employé des mots très crus pour exprimer son ressenti, n'hésitant pas à dire qu'elle s'était sentie "comme un morceau de viande" pendant l'audition.

L'action se déroule au début des années 2000 alors que l'actrice est encore une jeune comédienne. Tandis qu'elle participe au casting d'une superproduction hollywoodienne pour le rôle d'Hélène de Troie aux cotés de Brad Pitt etOrlando Bloom, elle se rend compte que quelque chose ne lui convient pas. "J'ai rencontré les Weinsteins de ce monde dès le départ", a déclaré la comédienne dont la carrière a explosé après ce rôle dans le film Troie.

"Je me rappelle les tests pour ce film où j'ai du me rendre au studio déguisée. Et je me suis sentie épiée de haut en bas, avec des gens qui me demandaient 'pourquoi vous pensez que vous devez jouer ça ?'", a expliqué la femme de Norman Reedus. Diane Kruger a refusé de citer le nom de l'homme qui lui a demandé de se déguiser pour les producteurs.

"J'ai été dans des situations si inappropriées et si inconfortables... je pense que lorsque j'ai commencé à faire ce métier, je me disais que c'était normal. C'est ce qu'est Hollywood. D'ailleurs je venais du mannequinat et croyez-moi, ils ont leurs soucis aussi", a-t-elle poursuivi.

L'actrice, a récemment joué dans la série Swimming with sharks où elle incarne une cadre de cinéma contrainte d'accomplir un acte sexuel avec une jeune infirmière sous les ordres de son patron, un vieil homme malade. L'actrice s'est alors indignée : "Tourner cette scène m'a fait me souvenir de comment certains comportements de notre société sont dégoutants et inacceptables et ce n'est pas que à Hollywood."