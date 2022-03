Diaporama Diane Kruger traitée comme "un morceau de viande" lors d'une audition : elle raconte

1 / 14 Diane Kruger traitée comme "un morceau de viande" lors d'une audition : elle raconte

2 / 14 Diane Kruger wearing dress by Wes Gordon for Carolina Herrera au photocall du gala "American Ballet Theatre" à New York

3 / 14 Diane Kruger, Norman Reedus - L'acteur Américain Norman Reedus de la série Américaine "The Walking Dead" lors du vernissage de son exposition photo "The sun's coming up ...like a big bald head" avec Diane Kruger à la Galerie Hors Champs à Paris le 15 Décembre 2016. © Denis Guignebourg/Bestimage

4 / 14 Diane Kruger - People à la soirée "Vanity Fair Oscar Party" après la 92e cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles, le 9 février 2020.

5 / 14 Diane Kruger au photocall du dîner Charles Finch and Chanel Pre-Oscars à Los Angeles le 8 février 2020.

6 / 14 Diane Kruger arrive à la soirée caritative du "Musée d'Arts Modernes (MOMA)" à New York, le 14 décembre 2021.





7 / 14 Diane Kruger - People à la soirée "Vanity Fair Oscar Party" après la 92e cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles, le 9 février 2020.

8 / 14 Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus lors des "23ème Critics Choice Awards" au Barker Hangar à Los Angeles, le 11 janvier 2018. © Chris Delmas/Bestimage

9 / 14 Norman Reedus et Diane Kruger, confinés. Avril 2020.

10 / 14 Diane Kruger se rend à la soirée caritative du "Musée d'Arts Modernes (MOMA)" à New York le 14 décembre 2021.





11 / 14 Exclusif - Norman Reedus a été aperçu dans les rues de New York. Le 31 aout 2018.

12 / 14 Diane Kruger wearing dress by Wes Gordon for Carolina Herrera au photocall du gala "American Ballet Theatre" à New York, le 26 octobre 2021.





13 / 14 Diane Kruger se rend à la soirée caritative du "Musée d'Arts Modernes (MOMA)" à New York le 14 décembre 2021.