Brad Pitt et Angelina Jolie : une énorme dispute révélée, l'acteur aurait tenu des propos intolérables sur les enfants !

Leurs affaires ne seront pas conclues de sitôt. Angelina Jolie et Brad Pitt ont décidé de divorcer en septembre 2016 mais le temps passe et aucun accord n'est réellement passé entre les deux ex. De nouveaux éléments viennent d'ailleurs d'être révélés dans l'affaire... et on ne peut pas dire qu'ils soient très glorieux pour le héros du film Bullet Train - sorti au cinéma le 3 août dernier. Grâce au rapport du FBI qui vient d'être rendu public, et que le Dailymail a dévoilé en détails, on en sait plus sur le trajet en jet privé très tumultueux que Mr and Ms Smith ont partagé, celui-là même qui aurait entraîné leur rupture.

Comme vous le savez, Angelina Jolie et Brad Pitt sont parents de six enfants. Maddox, 21 ans, Pax Thien, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 ans ainsi que Vivienne et Knox, les jumeaux de 14 ans. C'est d'ailleurs pour conserver - ou récupérer - leur garde que les deux comédiens se détruisent l'un l'autre auprès du tribunal. Mais durant ce voyage en avion, alors qu'il était ivre, l'acteur de 58 ans aurait haussé la voix et tenu des propos intolérables à propos des membres de son clan. Il aurait dit à son épouse que l'un de leurs enfants "ressemblait à un putain d'étudiant du lycée Columbine". Il aurait ensuite accusé sa partenaire d'avoir "détruit" leur famille.

Selon le rapport du FBI, qui n'est pas disponible dans son intégralité, Brad Pitt aurait ensuite vécu une altercation terrible avec son fils Maddox, une dispute tout aussi "verbale" que "physique" qu'Angelina Jolie aurait tenté d'interrompre en étranglant, par derrière, celui qui fut autrefois son époux. Se dégageant de cette étreinte, il l'aurait finalement menacée elle et l'ensemble de sa famille. A la suite de cette mésaventure, la comédienne a fait parvenir à un agent une photo de son coude, blessé, pour apporter une preuve à ses accusations. Quatre jours plus tard, elle demandait officiellement le divorce.

Brad Pitt, de son côté, a toujours nié avoir été violent envers les siens. Les insultes qu'il aurait proféré à l'encontre de l'un de ses enfants feraient référence au massacre du lycée de Columbine, datant de l'année 1999, durant lequel Eric Harris et Dylan Klebord ont tué 12 adolescents et un professeur, dans le Colorado, après avoir été longtemps victimes de harcèlement scolaire...