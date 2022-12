Brad Pitt "amoureux" d'Ines de Ramon : rare apparition du duo pour les 59 ans de l'acteur

Quelques jours seulement plus tôt, soit le jeudi 15 décembre, ils auraient déjà, d'après le magazine People, partagé un moment de complicité ensemble à l'afterparty de l'avant-première du film Babylon, à laquelle Brad Pitt avait participé puisqu'il joue un rôle important dans ce long-métrage. Pour rappel, en novembre, alors qu'ils avaient été aperçus pour la première fois à deux, dans les coulisses d'un concert de Bono (Star du groupe U2) aux côtés de Cindy Crawford et Rande Gerber, une source confirmait auprès du média américain précédemment cité, que le couple "sortait ensemble" depuis déjà "quelques mois".

Pas officiellement ensemble

Mais selon une source plus récente, relayée cette fois-ci par Us Weekly, Brad Pitt et Ines de Ramon ne sortiraient "pas officiellement ensemble", bien que l'acteur soit "amoureux" d'elle. "Ils ont passé du temps ensemble en tant qu'amis et apprécient vraiment la compagnie de l'autre. Brad Pitt ne s'attendait pas à trouver quelqu'un d'aussi extraordinaire qu'Ines (De Ramon). Mais ils deviennent de grands amis et verront ce qui se passera à partir de là", a également ajouté une source. Et d'après une autre source, qui s'est cette fois-ci exprimée auprès de People, le duo prévoirait de passer le réveillon du Nouvel An ensemble.

Pour rappel, Page Six précise que Brad Pitt avait récemment eu "une relation amoureuse" avec Emily Ratajkowski, et qu'il sort tout juste d'un divorce compliqué et coûteux avec Angelina Jolie, avec qui il est parent de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox. De son côté, Ines de Ramon s'est séparée il y a quelques mois de l'acteur de The Vampire Diaries Paul Wesley, après trois ans de mariage.