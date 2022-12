Brad Pitt in love de sa nouvelle et belle compagne Inès de Ramon, duo complice lors d'une afterparty

Brad Pitt était sur son 31 ce jeudi 15 décembre à Los Angeles, lors de l'avant-première du film Babylon, qui retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood. L'acteur de 58 ans, qui est à l'affiche de ce film, dont la sortie en France est prévue pour janvier 2023, portait un élégant costume et pantalon de couleur noir, associés à une chemise blanche. Et d'après People, il aurait été aperçu à l'afterparty du long-métrage avec sa nouvelle compagne : Inès de Ramon, directrice depuis janvier 2020 de la société de bijoux Anita Ko Jewelry.

Une sortie qui intervient quelques semaines après que l'hebdomadaire américain a confirmé, grâce à une source, que le couple "sortait ensemble" depuis déjà "quelques mois". Ils ont été photographiés ensemble pour la première fois le 13 novembre dernier, aux côtés de Cindy Crawford et Rande Gerber, dans les coulisses d'un concert de Bono - star du groupe U2 - à l'Orpheum Theatre de Los Angeles.

Une relation toujours pas "exclusive" ?

Toujours selon cette source, l'ex-mari d'Angelina Jolie - avec qui il est parent de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox - "aime vraiment" beaucoup sa nouvelle chérie, elle qui de son côté s'est séparée de son mari, la star de Vampire Diaries Paul Wesley, plus tôt cette année. Brad Pitt et Inès de Ramon "se sont rencontrés par l'intermédiaire d'une amie commune", a ajouté la source, en précisant que cette dernière est "très gentille".

Une deuxième source a quant à elle affirmé que la nouvelle dulcinée de l'acteur est "mignonne, amusante et énergique". Elle aurait également "une belle personnalité". Leur relation ne serait cependant toujours pas "exclusive". Mais cette information remontant désormais à plusieurs semaines, il se pourrait qu'elle ne soit dorénavant plus d'actualité. Quoiqu'il en soit, les deux tourtereaux semblent passer du bon temps ensemble.