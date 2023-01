Brad Pitt et sa nouvelle compagne bien plus jeune : Nouvel An en amoureux, et pas n'importe où !

Brad Pitt sait se faire plaisir. Le Nouvel An 2023 n'a pas fait exception pour le légendaire acteur américain, qui a récemment soufflé sa cinquante-neuvième bougie. Il s'est offert un séjour à Cabo San Luca au Mexique, loin du "blizzard du siècle" et de la tempête qui a frappé les États-Unis, comme le rapporte People. Une destination réputée pour son climat paradisiaque, son calme et son cadre aussi idyllique que luxueux.

Mais ce n'est pas seul que Brad Pitt a apprécié ce moment, puisqu'il était en compagnie d'Ines de Ramon, sa nouvelle compagne de 27 ans sa cadette. Les deux amoureux se fréquenteraient "depuis quelques mois", selon une source anonyme au magazine américain People. Ils ont été vus pour la première fois ensemble le 13 novembre dernier dans les coulisses d'un concert de Bono, le célèbre leader du groupe culte U2, à Los Angeles.

Toujours d'après cette source, Brad Pitt "apprécie vraiment Ines. Il l'a d'ailleurs emmenée à une première de son nouveau film". L'acteur américain "aime sortir avec Ines" et ils "passent du temps ensemble quand ils ne sont pas occupés". De son côté, "Ines trouve que Brad est adorable".

Cette dernière a d'ailleurs été aperçue récemment à Hollywood pour... l'anniversaire de Brad Pitt. Autant d'indices qui laissent supposer que le néo-couple pourrait véritablement officialiser cette relation prochainement. Mais rien ne presse. "Ce n'est pas encore sérieux mais Brad est à l'aise et ils s'amusent ensemble", conclut cette même source.

Retour en force au cinéma

Ines de Ramon, qui est une créatrice de bijoux âgée de 32 ans, est l'ex femme de Paul Wesley, star de la série Vampire Diaries. Après s'être mariés en secret au début de l'année 2019, ils se sont séparés en septembre dernier.

Brad Pitt, quant à lui, a divorcé d'Angelina Jolie le 15 septembre 2016 dans ce qui s'est révélé être une séparation particulièrement houleuse et tendue. Ensemble, ils ont eu six enfants : Maddox Chivan Pitt-Jolie, né 5 août 2001, Pax Thien Pitt-Jolie, né le 23 novembre 2003, Zahara Marley Pitt-Jolie, née le 8 janvier 2005, Shiloh Nouvel Pitt-Jolie, née le 27 mai 2006, et enfin Knox Léon et Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, les jumeaux biologiques de Brad et Angelina, nés le 12 juillet 2008. Depuis, aucune relation sérieuse connue à ce jour pour la star d'Hollywood, bien qu'on lui prête quelques relations de-ci de-là, comme avec la mannequin et influenceuse Emily Ratajkowski.

L'occasion pour l'acteur de se recentrer sur le cinéma. Car après une année 2019 magistrale, ponctuée par deux des meilleurs rôles de sa carrière dans Once Upon a Time... In Hollywood de Quentin Tarantino et Ad Astra de Jalmes Gray, Brad Pitt avait disparu des salles obscures jusqu'à cette année 2022. On a ainsi pu le voir dans Le Secret de la cité perdue et Bullet Train. Le 18 janvier prochain, il sera à l'affiche de Babylon, le nouveau film du réalisateur oscarisé Damien Chazelle.