Brad Pitt et Emily Ratajkowski en couple ? On dirait bien que oui !

Brad Pitt et Emily Ratajkowski sont-ils en couple ? Une source anonyme aurait déclaré au magazine People que les deux stars américaines "passent beaucoup de temps ensemble" mais personne ne sait "si c'est sérieux" pour autant entre eux. À priori, ils "ne semblent pas" sortir "officiellement" ensemble. Impossible pour le moment d'en savoir plus sur l'état de leur relation, mais s'ils venaient à officialiser leur couple dans les prochains jours, cela ne surprendrait pas grand monde, en prenant compte de ces dernières révélations.

Ce présumé rapprochement surviendrait quelques semaines seulement après la décision du top model de demander le divorce avec le producteur Sebastian Bear-McClard devant la Cour suprême de Manhattan, après quatre ans de mariage. La jolie brune aurait été lassée des tromperies incessantes de son amoureux. "ll l'a trompée. C'est un trompeur en série. C'est dégoûtant", "Je ne peux pas croire que cette petite chienne a trompé Emrata" s'étaient insurgés les fans du mannequin sur les réseaux sociaux au mois de juillet.

Un divorce compliqué

En août, on apprenait qu'il avait été renvoyé de sa propre entreprise, qu'il avait lancée en 2014, pour de prétendues "plaintes concernant son comportement". Une information qu'il a niée en bloc, affirmant alors avoir seulement pris du temps pour s'occuper de sa mère malade. Pour rappel, lui et Emily Ratajkowski étaient parents d'un petit garçon prénommé Sylvester Apollo mais surnommé Sly. "Sylvester Apollo Bear vient de naître. Sly est arrivé ce 8 mars 2021 pendant la matinée la plus surnaturelle, magnifique et remplie d'amour de ma vie" écrivait-elle sur Instagram au moment de la naissance de son bébé.





De son côté, Brad Pitt avait décidé de divorcer en 2016 avec Angelina Jolie, la mère de ses six enfants : Maddox, 21 ans, Pax Thien, 18 ans, Zahra, 17 ans, Shiloh, 16 ans ainsi que les jumeaux de 14 ans Vivienne et Knox. Sauf que depuis, aucun accord n'est réellement passé entre les deux ex, qui ne cessent d'avoir des différends pour diverses raisons. Récemment, on apprenait que l'acteur aurait tenu des propos intolérables à l'égard de l'un de leurs enfants.