Emily Ratajkowski séparée de son mari infidèle : le karma s'est occupé de lui...

En l'espace de quelques semaines, tout s'est écroulé pour le producteur Sebastian Bear-McClard, qui vivait jusqu'ici sur un petit nuage. Le magazine Page Six a révélé, mardi 9 août, qu'il avait été renvoyé de sa propre entreprise, qu'il avait lancée en 2014, pour de prétendues "plaintes concernant son comportement". Une information qu'il nie en bloc, affirmant alors avoir seulement pris du temps pour s'occuper de sa mère malade.

Une affaire qui s'ajoute à son divorce avec le mannequin Emily Ratajkowski, annoncé par le même magazine le 15 juillet dernier. La raison de cette séparation ? La jolie brune aurait été lassée des tromperies incessantes de son chéri. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes, qui s'en sont ouvertement pris au producteur de Good Time. "Il l'a trompé. C'est un trompeur en série. C'est dégoûtant" a notamment déclaré une source au magazine.

Mariés et parents

"Je ne peux pas croire que cette petite chienne a trompé Emrata" lisait-on également sur Twitter. Un post liké par la top model américaine, de quoi plonger encore un peu plus son ancien compagnon dans la tourmente. Ces prétendues infidélités auraient donc mis fin à leur romance, qui avait débuté il y a quelques années avant d'être renforcée par un mariage en février 2018 à New-York. C'est Emily Ratajkowski qui annonçait la bonne nouvelle à l'époque via son compte Instagram, alors qu'elle venait d'officialiser leur idylle depuis quelques semaines seulement.

Trois ans plus tard, ils passaient à l'étape supérieure en devenant parents de leur premier enfant : un petit garçon prénommé Sylvester Apollo mais surnommé Sly. "Sylvester Apollo Bear vient de naître. Sly est arrivé ce 8 mars 2021 pendant la matinée la plus surnaturelle, magnifique et remplie d'amour de ma vie" révélait Emrata sur ses réseaux sociaux à l'époque. Depuis, elle est donc séparée du père de l'enfant, qui doit désormais relever la tête après avoir non seulement perdu son emploi mais également sa femme, se retrouvant ainsi au coeur d'une histoire de tromperies. Comme quoi, il ne faut jamais rien tenir pour acquis !