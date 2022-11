Angelina Jolie et Brad Pitt : Leur fille Shiloh (16 ans) n'a plus besoin d'eux, elle conduit déjà sa propre voiture

Tout ne semble pas rose entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Loin de là. Il y a quelques semaines, des révélations tombaient au sujet de cette énorme dispute qu'ils auraient eue à bord d'un avion, et qui serait notamment à l'origine de leur divorce. Mais malgré leurs différents, ils possèdent un but commun : le bien-être de leurs six enfants : Maddox, Zahara, Pax, Shiloh, Knok et Vivienne.

Des enfants qui pour la plupart d'entre eux commencent déjà à prendre leur envol, c'est notamment le cas de Zahara, qu'ils ont adoptée en 2005 en Éthiopie, qui vient tout récemment de rejoindre une célèbre université des Etats-Unis, à Atlanta (Géorgie). "Je suis tellement fier d'elle. Elle est tellement intelligente. Elle va s'épanouir encore plus à l'université. C'est durant cette période belle et stimulante qu'elle pourra trouver sa voie et développer ses centres d'intérêt", déclarait son père dans Vanity Fair en août dernier, tandis que sa mère s'était montrée très émue.

Fini le bus tous les matins !

Quant à leur fille Shiloh, premier enfant biologique du couple, elle aspire également à prendre son indépendance. Mais en attendant de pouvoir quitter le cocon familial, l'adolescente a désormais la possibilité de se déplacer où et quand elle veut, elle qui réside avec ses parents et ses frères et soeurs à Los Angeles. Car le 21 novembre dernier, elle a été aperçue pour la première fois au volant de sa propre voiture, devant une épicerie locale de la ville. Dans un ensemble composé d'un sweatshirt et d'un jogging noir, avec sa capuche rabaissée sur la tête, sans doute pour rester discrète, Shiloh était effectivement à bord de son propre véhicule, alors qu'elle était en ville pour faire des courses.

Pour rappel, la dernière fois que Shiloh faisait parler d'elle, c'était pour ses facultés à bien bouger son corps, elle qui fait partie d'un studio de danse. "Ça me met les larmes aux yeux. Je ne sais pas d'où elle tient ce talent. Moi, j'ai deux pieds gauches", s'était notamment émerveillé son père Brad Pitt dans Entertainment Tonight. Avons nous affaire à une future danseuse professionnelle au très grand talent ? Affaire à suivre !