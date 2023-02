Valérie Trierweiler et Romain Magellan, rupture choc après 5 ans d'amour : "Je suis célibataire..."

Ils semblaient amoureux, indestructibles... Difficile à croire, mais Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan se sont séparés après cinq ans d'amour. La journaliste l'a dévoilé, à la surprise générale, alors qu'elle était invitée sur les ondes de la radio RTL, dans l'émission Les Grosses Têtes. Laurent Ruquier avait tellement l'habitude de la voir, lors d'évènements publics comme sur les réseaux sociaux, dans les bras de "son rugbyman" qu'il s'est permis de demander de ses nouvelles. "Je suis célibataire", a alors simplement répondu l'ancienne compagne de François Hollande.

Cette rupture est d'autant plus étonnante que les amoureux apparaissaient ensemble, fous d'amour, en octobre dernier au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, à Paris Longchamp. Mais Valérie Trierweiler n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet et n'a pas révélé les causes de cette séparation. Elle avait rencontré Romain Magellan en janvier 2018. Marraine du Secours Populaire, elle avait reçu à l'Élysée la jeune Solenne, invitée par l'association ELA - une association européenne qui lutte contre les leucodystrophie - avec laquelle l'ancien rugbyman collaborait. Ils s'étaient finalement recroisés à l'anniversaire de la fameuse Solenne, qui fêtait alors ses 17 ans, et ne s'étaient plus jamais quitté depuis.

Je ne voulais pas faire vivre à une femme ce que j'avais vécu

Solenne a toujours été d'une importance capitale pour le couple, qui la retrouvait régulièrement avec plaisir. Mais les apéros risquent de se faire rares maintenant que Valérie Trierweiler et Romain Magellan ne sont plus ensemble. Ils avaient pourtant surmonté de nombreuses épreuves. Le jour où ils se sont rendus compte qu'ils craquaient l'un pour l'autre, déjà, ne fut pas très facile. "Il n'était pas libre et je ne voulais pas faire vivre à une femme ce que j'avais vécu : se prendre la Une d'un tabloïd dans la figure", expliquait-elle dans les colonnes du magazine ELLE durant l'année 2019. "C'est pourquoi il a fait les choses dans l'ordre". Il est temps, désormais, de faire le deuil de cette histoire...