Valérie Trierweiler lovée dans les bras de Romain Magellan, face à Guillaume Gallienne so chic avec sa femme

Il y avait du beau monde sur l'hippodrome de Paris Longchamp ce dimanche 2 octobre 2022 malgré la pluie ! De nombreuses personnalités sont venues applaudir la victoire d'Alpinista au cours de cette épreuve hippique mythique qu'est le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Valérie Trierweiler faisait partie des invités de l'événement et la journaliste passionnée de littérature n'a pas caché son bonheur de partager ce grand moment au côté de son amoureux, l'ex-rugbyman Romain Magellan. Le couple, très élégant, a posé avec plaisir devant les photographes du photocall.

En total look noir et ne pouvant quitter son trench en raison du temps, la participante de Pékin Express a affiché sa complicité avec celui qui fait battre son coeur depuis quatre ans. Consultant chez Canal+ en tant qu'homme de terrain les week-ends de match de Top 14 ou de Coupe d'Europe, Romain Magellan était libre ce dimanche pour apprécier la course à Longchamp. Si sa compagne a trois garçons nés de son premier mariage avec Denis Trierweiler, l'ancien sportif a lui deux fils, qui lui ressemblent furieusement.

Non loin d'eux se sont distingués le comédien Guillaume Gallienne et son épouse Amandine, dans un look so british qui ferait plaisir à la défunte Elizabeth II. Il faut dire qu'en terme de look, elle s'y connaît puisqu'elle est styliste ! Parent de Tado (né en 2007), le duo était très chic dans cette ambiance où l'on pouvait voir également Tony Parker, la figure de Danse avec les stars Inès Vandamme ou encore Billy Crawford. Toutes ces célébrités ont assisté à la victoire de la jument Alpinista, entraînée par l'Anglais Sir Mark Prescott et montée par Luke Morris qui découvrait l'hippodrome de ParisLongchamp.