Valérie Trierweiler et son compagnon : après les critiques elle peut compter sur lui !

Pékin Express est une émission qui n'est pas facile à faire en couple

Qu'à cela ne tienne, Valérie Trierweiler n'est pas en guerre contre Inès Reg, hors tournage, et elle peut compter sur le soutien de son cher et tendre. À croire qu'il n'est pas très rancunier, puisqu'il n'a pas été choisi par sa moitié pour former ce fameux "duo de choc". Mais pourquoi lui avoir préféré une amie ? "Parce que Romain n'a pas encore découvert tous mes défauts, plaisantait-elle, dans les colonnes du magazine Télé Star, le 4 juillet dernier. Bien sûr, il aurait été un super partenaire et je n'aurais pas eu besoin de faire grand-chose. Mais Pékin Express est une émission qui n'est pas facile à faire en couple."

Pour autant, Valérie Trierweiler et Romain Magellan garde des envies d'ailleurs, l'un avec l'autre. "Avec Romain nous adorons voyager ensemble, ajoutait-elle. Notre rêve est de réaliser un tour du monde et d'en faire un documentaire pour lequel nous cherchons actuellement des sponsors". À votre bon coeur...