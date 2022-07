Valérie Trierweiler et François Hollande : ces échanges secrets entre les deux ex après leur rupture

Si on a pas l'habitude de la voir évoluer dans un tel contexte, Valérie Trierweiler, qui s'est récemment inscrite à Pôle Emploi, fait bel et bien partie du casting de l'émission Pékin Express, duos de choc, dont le premier épisode a été diffusé sur M6 le 6 juillet dernier. La suite du programme est à retrouver dès ce soir sur la chaîne, avec donc la présence de la journaliste, qui est venue sans son compagnon Romain Magellan.

"J'ai refusé, dans le passé, de faire plusieurs émissions de télé-réalité. Pékin Express est une émission que j'aime, que je regarde. L'idée, c'était de partager cette aventure avec ma meilleure amie" avait-elle expliqué afin de justifier sa participation. Mais si elle semble très enthousiasmée par ce nouveau projet, elle a également évoqué son mécontentement dans les pages de Gala concernant la manière dont elle a été présentée par le show.

Car pour information, elle a été introduite comme "ex-première dame", suite à son ancienne histoire avec François Hollande, président de la République française de 2012 à 2017. "Ma carrière de journaliste politique n'est pas allée aussi loin qu'elle aurait dû. Elle a été interrompue à cause de ma relation. Mais je ne suis pas que ça, je suis encore journaliste et mère de trois enfants", s'est-elle agacée.

"On se reparle"

Mais il est vrai que cette relation a beaucoup marqué les esprits. En septembre 2014, l'ancienne journaliste de Paris Match en parlait longuement à travers son livre Merci pour ce moment, alors qu'elle était séparée de lui depuis quelques mois suite à de multiples rebondissements dans leur couple, dont la liaison du président de l'époque avec l'actrice Julie Gayet, avec qui il s'est marié depuis. L'ancienne première dame avait alors tenu des propos peu aimables à l'encontre de son ex-compagnon.

Mais de l'eau semble avoir coulé sous les ponts depuis car elle a laissé entendre en 2017, dans La Nouvelle Édition sur Canal+, qu'elle s'entendait plutôt bien avec l'homme politique. Elle avait révélé avoir eu "une larme de tristesse" pour lui lors de sa passation de pouvoir avec Emmanuel Macron. "Parce que je sais ce que la politique représente dans sa vie" avait-elle rajouté. Ce qui a conduit la journaliste à en dire un peu plus sur ses rapports amicaux avec François Hollande, et notamment sur leur rendez-vous en cachette.



"Rien n'est vrai dans ce que vous pouvez lire dans les médias. On se reparle, on s'est revus sans que quiconque le sache et on a échangé une demi-heure avant la passation des pouvoirs", a-t-elle confié, avant de rajouter qu'elle l'a sollicité par message afin de lui souhaiter "bon courage" avant la cérémonie. Elle décrivait notamment leur relation comme "apaisée". Reste à savoir s'ils sont toujours en très bon termes aujourd'hui. C'est tout ce que l'on leur souhaite !