Valérie Trierweiler sans son compagnon Romain Magellan dans Pékin Express, elle explique pourquoi !

Valérie Trierweiler est en ce moment à l'affiche non pas d'un nouveau film mais de la nouvelle émission d'M6, Pékin Express : duo de choc qui sera diffusée à partir du mercredi 6 juillet. Il s'agit plus concrètement d'une version All Star du programme culte Pékin Express avec des personnalités comme l'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Léonard, le nageur Théo Curin et sa manageuse Anne ou encore la jeune humoriste Inès Reg et sa soeur Anaïs.

En parlant de duo, c'est avec sa meilleure amie Karine que Valérie Trierweiler a décidé de vivre cette expérience hors du commun. L'heureuse élue a donc été préférée à Romain Magellan, ex-rugbyman professionnel et compagnon de Valérie Trierweiler avec qui il partage sa vie depuis quatre ans.

Pas encore prête à exposer son intimité avec Romain

Avant la diffusion de l'émission, l'ex de l'ancien chef de l'Etat François Hollande a accordé un entretien exclusif à nos confrères deTélé Star ce vendredi 1er juillet. La journaliste de 57 ans en a profité pour lâcher quelques confidences sur son compagnon Romain Magellan et évoquer la raison pour laquelle elle a décidé de ne pas vivre l'aventure Pékin Express avec lui : "Romain n'a pas encore découvert tous mes défauts ! Bien sûr, il aurait été un super partenaire et je n'aurais pas eu besoin de faire grand-chose. Mais Pékin Express est une émission qui n'est pas facile à faire en couple."

Dans cette interview, Valérie Trierweiler a notamment évoqué un souhait qui lui tient à coeur avec son chéri : "Avec Romain, nous adorons voyager ensemble. Notre rêve est de réaliser un tour du monde et d'en faire un documentaire pour lequel nous cherchons actuellement des sponsors. Mais là, il s'agissait d'exposer notre intimité devant des millions de Français, ce n'était pas évident... Et la question ne se posait pas dans la mesure où il travaillait à cette période-là pour le Tournoi des Six nations."

En tout cas avec ou sans Romain, il y va y avoir du sport pour Valérie Trierweiler dans Pékin Express et cela tombe plutôt bien car la femme de 57 ans avait participé au raid Défi d'Elles en mai dernier.