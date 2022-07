Théo Curin à l'aise avec les filles : ces 'trucs mignons' que son handicap apporte à la relation

C'est un sacré défi que s'est lancé l'ancienne star de la natation Théo Curin en décidant de participer à la prochaine édition de Pékin Express, où l'on retrouvera de nombreuses stars. Aux côtés de Valérie Trierweiler, Inès Reg ou encore Rachel Legrain-Trapani, le jeune homme de 22 ans a accepté de participer avec son agente, Anne. "Je veux montrer que malgré mon handicap, je peux prendre du plaisir et être un vrai compétiteur", déclare-t-il dans une interview accordée à Voici aujourd'hui.

Handicapé depuis l'âge de 6 ans et une méningite foudroyante qui a obligé l'amputation de ses quatre membres, Théo Curin a réussi à accepter pleinement son handicap et en faire une véritable force. Double médaillé d'argent aux championnats du monde de natation handisport sur 100 m et 200 m nage libre, il a acquis une popularité et il cumule aujourd'hui les métiers d'acteur et de mannequin. À côté de cette vie professionnelle bien remplie, l'acteur de la série Handigang mène une vie amoureuse épanouie. Lorsqu'on lui demande si son handicap peut être un frein, la réponse fuse : "Jamais ! Au fil du temps, j'ai pris confiance en moi et lors d'un premier dîner, je n'ai jamais eu honte de demander à la fille de me couper ma viande".

J'ai aussi besoin d'aide pour faire et défaire les boutons de chemises, ce qui installe assez vite une forme d'intimité

Très à l'aise avec les difficultés qui peuvent accompagner son handicap, Théo Curin n'a aucun mal à en parler ouvertement et il a même trouvé plusieurs avantages à cela. "J'ai aussi besoin d'aide pour faire et défaire les boutons de chemises, ce qui installe assez vite une forme d'intimité. Ça ajoute des trucs mignons dans la vie de couple. Franchement, ça a toujours été fluide avec les filles", explique-t-il. S'il ne semble pas avoir officialisé de relation pour le moment, il assure que son handicap n'a jamais joué de rôle prépondérant dans ses histoires de coeur. "Mes histoires ne se sont jamais terminées à cause de ça, on ne m'a jamais mis de râteau pour ça", assure le nageur, avant de conclure en évoquant de l'avenir : "Dans quelques années je me vois bien fonder une famille, avoir deux ou trois enfants".

L'interview de Théo Curin est à retrouver dans le dernier numéro de Voici.