Inès Reg présente sa jolie grande soeur Anaïs, la "femme de sa vie"

Le 6 juillet prochain, M6 lance la nouvelle et deuxième saison spéciale célébrités de Pékin Express tournée au Sri Lanka, douze ans après celle qui a été remportée par Taïg Khris et sa partenaire Chloé. On retrouvera alors Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Léonard, Valérie Trierweiler avec sa meilleure amie, Théo Curin avec sa manageur, l'influenceur Justriadh en binôme avec un ami, Yoann Riou au côté de Xavier Domergue, le commentateur de l'équipe de France sur M6, et enfin Inès Reg (29 ans) participe avec sa grande soeur Anaïs (33 ans), avec qui elle a une certaine ressemblance.

C'est justement pour son aînée que la jeune humoriste a bien voulu se mettre au défi. "Depuis que nous sommes toutes petites, on regarde l'émission. Elle s'était déjà inscrite trois fois, donc je n'ai pas hésité une seconde. C'est grâce à elle que je fais de la scène. (...) À mon tour de réaliser son rêve", a-t-elle confié lors d'une interview pour Télé Loisirs, parue le 27 juin 2022. Inès Reg promet également de grands moments de télé où chacune aura l'occasion de dévoiler son caractère. "Je suis à 4000% tout le temps, à faire des blagues, alors que ma soeur est beaucoup plus calme. Elle est la raison, je suis la folie. C'est la femme de ma vie, la plus belle personne que je connaisse sur cette terre", a-t-elle déclaré.

Ensemble, les deux soeurs ont traversé de rudes épreuves. "C'est beaucoup plus dur que ce qu'on voit à la télé ! C'est l'aventure la plus difficile de toute ma vie et en même temps, la plus belle chose que j'aie vécu", a expliqué Inès Reg. C'est sans doute en raison du haut niveau de difficulté de la compétition qu'elle a d'ailleurs préféré ne pas y participer avec son mari Kevin. Et elle ne semble pas le regretter ! "Ah mais je déconseille ça à tous les couples ! Les embrouilles les plus fréquentes dans un couple se passent en voiture, et c'est l'essence même de Pekin Express. À chaque fois que je voyais Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard, je pensais : 'Heureusement que je ne l'ai pas fait avec Kevin !'"