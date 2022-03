Yoann Riou transformé physiquement : il dévoile combien de kilos il a perdu grâce à Pékin Express

Le 10 février dernier a été donné le coup d'envoi de la quinzième saison de Pékin Express, baptisée Sur les terres de l'aigle royal. Mais alors que celle-ci est toujours en cours de diffusion sur M6, on se demande déjà à quoi ressemblera l'édition spéciale célébrités tournée en début d'année. En effet, pendant quinze jours, plusieurs personnalités publiques se sont envolées au Sri Lanka.

Yoann Riou a notamment été appelé à relever les défis de Stéphane Rotenberg au côté de Xavier Domergue, le commentateur de l'équipe de France sur M6 et nouvel animateur de Qui veut être mon associé ?. L'ancien candidat de Danse avec les stars a fait quelques confidences sur cette expérience incroyable dans Les Grosses têtes sur RTL.

"Quelle aventure !, a-t-il lâché d'entrée à l'évocation de Pékin Express. Une aventure extraordinaire. Je suis revenu aventurier." S'il n'a évidemment pas pu dire jusqu'où il était allé dans la compétition malgré les questions de Laurent Ruquier, Yoann Riou était en revanche fier de révéler qu'il s'était aminci. "J'ai perdu 7 kilos !", a-t-il annoncé. Et pour lui de se souvenir, toujours avec beaucoup d'enthousiasme : "C'était génial, il y avait une intensité, rencontrer des gens... Maintenant je sais dormir par terre, je sais faire du camping, c'était génial."

Yoann Riou a également fait une révélation pour le moins inattendu, laquelle a suscité le rire de ses camarades. "Vous allez me voir à poil je crois, s'ils gardent le truc...", a-t-il annoncé. "Il y a M6 qui est en train d'appeler pour dire 'faut qu'il arrête, faut qu'il arrête'", a ironisé Laurent Ruquier. Des séquences cultes garanties !

Pour ce spécial célébrités, les téléspectateurs retrouvent également au casting Valérie Trierweiler, journaliste et ex-compagne du président de la République François Hollande. Elle fera équipe avec sa meilleure amie. L'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani et son chéri Valentin Léonard seront aussi de la partie, tout comme l'humoriste Inès Reg et sa soeur. Sans oublier les participations du nageur handisport paralympique Théo Curin avec sa manageur et l'influenceur Justriadh, suivi par plus de 4 millions de personnes sur Instagram, en binôme avec un ami. La date de diffusion de l'émission n'a pas encore été dévoilée pour le moment.