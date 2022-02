"Ça va jaser" : Valérie Trierweiler (Pékin Express célébrités) dévoile les coulisses de son aventure "intense"

Clap de fin pour le tournage de la nouvelle édition de Pékin Express célébrités. Les candidats qui se sont envolés pour le Sri Lanka ont fait leur retour sur les réseaux sociaux. Et si l'on en croit les déclarations de Valérie Trierweiler, cette saison "ça va jaser".

Le coup d'envoi de Pékin Express 2022 (émission baptisée Sur les terres de l'aigle royal) a débuté le 10 février dernier, sur M6. Les téléspectateurs ont ainsi eu l'occasion de faire connaissance avec les huit binômes en compétition. Et prochainement, ils devraient découvrir une autre édition, mais plus spéciale cette fois-ci. Comme l'a dévoilé Le Parisien le 10 février dernier, la production était en plein tournage d'une émission avec des célébrités. Et ils ont réussi à convaincre Valérie Trierweiler de participer.

Le tournage étant désormais terminé, la journaliste et ex-compagne du président de la République François Hollande a fait son retour sur Instagram. Les internautes ont ainsi pu découvrir une photo sur laquelle elle pose avec sa meilleure amie, Karine Fournier. Les deux femmes sont à la plage et fixent l'objectif. Valérie Trierweiler a le vent dans les cheveux et porte des lunettes de soleil, bien que le temps ne semble pas au beau fixe. Sur un autre cliché, la femme de 57 ans et sa complice portent le fameux sac à dos rouge sur le dos. "Retour en France après une aventure de dingue ! Merci à Karine Fournier pour avoir partagé avec moi ce Pékin Express au Sri Lanka, intense et fou ! Ça va jaser !", peut-on lire en légende de la publication. Une aventure que ses abonnés ont hâte de découvrir.

Nul doute que Valérie Trierweiler n'a pas démérité car c'est une grande sportive. Elle est la fidèle ambassadrice d'honneur des Défi d'Elles, des raids lancés par Christelle de Koh-Lanta pour la prévention du cancer du sein.