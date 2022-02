Pékin Express célébrités : Une ex-première dame, une Miss France... le casting complet dévoilé !

Alors que le coup d'envoi de la quinzième saison de Pékin Express, baptisée Sur les terres de l'aigle royal, a été donné jeudi 10 février 2022, la production tourne déjà une prochaine édition. Comme l'indiquent nos confrères du Parisien, il s'agit cette fois d'une édition spéciale célébrités. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que M6 et Label productions préparent un casting cinq étoiles !

Direction le Sri Lanka, à 8500 kilomètres de la France, pour un parcours réduit. Stéphane Rotenberg retrouve ainsi sur place six binômes composés d'au moins une personnalité bien connue des téléspectateurs. Parmi elles, Valérie Trierweiler, journaliste et ex-compagne du président de la République François Hollande. Elle fait équipe avec sa meilleure amie dans ce Pékin Express spécial célébrités. Rien de bien surprenant ! En effet, l'ancienne Première dame est une habituée des épreuves sportives : elle officie en tant que fidèle ambassadrice d'honneur des Défi d'Elle, ces raids lancés par Christelle de Koh-Lanta pour la prévention du cancer du sein. L'aventurière a d'ailleurs "changé la vie" de Valérie Trierweiler !

Au casting également, l'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani et son compagnon l'ancien candidat de télé-réalité Valentin Léonard. Le journaliste sportif de la chaîne L'Equipe Yoann Riou forme un binôme avec Xavier Domergue, commentateur des Bleus sur M6 et nouvel animateur de Qui veut être mon associé ? (M6). L'humoriste Inès Reg sera également de la partie avec sa soeur, tout comme le nageur handisport paralympique Théo Curin, en course avec sa manageure. Enfin, l'influenceur Justriadh, suivi par plus de 4 millions de personnes sur Instagram, fait équipe avec l'un de ses amis.

Ce n'est pas la première fois que la chaîne propose une édition avec des stars. En effet, en 2010 les téléspectateurs avaient découvert Pékin Express : Duos de choc avec plusieurs personnalités bien connues. Puis en 2012, M6 proposait Pékin Express : Le Passager mystère, où des équipes de deux candidats des éditions précédentes étaient accompagnées d'un animateur. Cette fois, en plus des célébrités, Aurore et Jonathan assureront la deuxième partie de soirée. Le couple avait pour rappel été contraint d'abandonner le jeu en 2021 après un accident de la route mortel en Turquie, en plein tournage.