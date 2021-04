Pékin Express 2021, l'accident mortel : "Je vois la voiture qui me rentre dedans", Aurore se confie

Aurore et Jonathan ont vécu une fin d'aventure brutale. Lors de l'épisode de Pékin Express 2021 du 6 avril, les téléspectateurs ont découvert que c'est le couple qui a été victime de l'accident de la route. Un incident traité avec beaucoup de pudeur par M6.

Avant même la diffusion, le public a appris qu'un accident de la route était survenu en Turquie, lors du tournage de Pékin Express. Un automobiliste de 82 ans qui arrivait en sens inverse a percuté deux voitures, parmi lesquelles celle où se trouvaient Aurore et Jonathan. On savait que le conducteur du véhicule en faute est mort à la suite de l'incident et que les deux candidats ont dû stopper l'aventure. Pour la première fois, ces derniers se sont livrés sur le drame à la fin de l'épisode lors d'une interview réalisée quelques jours avant la diffusion de l'épisode.

C'est lors de la dernière course, alors qu'ils s'approchaient de l'arrivée, qu'Aurore et Jonathan ont vu une voiture leur foncer dessus. "Moi j'ai le souvenir qu'à ce moment-là, on est au bord de la mer et c'est hyper apaisant. Je vois encore le sable, la mer. Tout va bien", a précisé la belle blonde de 38 ans. Malheureusement, le rêve s'est vite transformé en cauchemar. "On est sur une route un peu sinueuse, qui est un peu en montée. Et je vois arriver une voiture en face à une allure beaucoup trop importante et qui sort complètement de sa trajectoire. Et là, la voiture nous percute de plein fouet du côté d'Aurore", a confié son époux. Et Aurore d'ajouter : "Je tourne la tête et la dernière image que je vois c'est la voiture qui me rendre dedans. Après, j'ai un bruit sourd et j'ai Jonathan qui me relève plus ou moins. Je ne sais pas dans quel état je suis. Il me dit : 'Il faut absolument sortir de la voiture. Maintenant, tu sors et tu me suis.'"

Après le choc qui a été "d'une violence extrême", Jonathan était sans surprise effrayé pour sa femme qui avait mal à la tête et dont le "visage n'était plus le même". "Ce que je ne veux surtout pas, c'est faire peur à Aurore. Donc j'essaie d'être le plus calme possible et le plus clairvoyant pour faire en sorte d'amener les premiers soins et de faire en sorte que d'une part elle se sente bien, qu'elle ne soit pas envahie par une angoisse profonde parce que c'est un moment terrible pour elle. Et j'ai envie qu'elle aille bien, parce que j'ai peur à ce moment-là. J'ai peur pour ma femme", a confié l'homme de 35 ans.

Hommage au défunt automobiliste

Alors qu'Aurore a été blessée à la tête, Jonathan s'en est sorti indemne. Les deux candidats ainsi que leur cameraman et journaliste ont rapidement été conduits à l'hôpital. La course a, en toute logique, été interrompue le temps d'un bilan de santé complet. Douze heures plus tard, les amoureux étaient toujours hospitalisés. Même si elle "souffre de plusieurs contusions à la tête, les nouvelles sont rassurantes", a précisé Stéphane Rotenberg. Il a donc réuni tous les participants pour leur annoncer les dernières nouvelles. "Les nouvelles sont plutôt rassurantes, mais les médecins ont décidé de garder Aurore et Jonathan en observation. Ce qui veut dire qu'ils sont forfaits pour le reste de la compétition." Un coup de massue pour les autres binômes. "C'est bouleversant pour tout le monde", a déclaré Rose-Marie. "Ca me fait quelque chose, parce que ça peut nous arriver à nous aussi. Qu'ils sachent que pendant la course, on pensera tous les jours à eux et qu'on se verra à la fin", a confié Florent. De son côté, Claire a expliqué que son papa et elle était "un peu sonnés et hyper tristes".

En plus d'avoir diffusé une photo de l'accident, sur laquelle on ne voit heureusement pas grand chose, M6 a souhaité rendre un hommage à l'automobiliste décédé. "Quelques heures après le tournage de cette séquence, nous avons appris avec tristesse le décès du chauffeur impliqué dans l'accident. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches", peut-on lire.