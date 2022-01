Pékin Express 2022 : Grosses nouveautés, date de diffusion... Ce qu'il faut savoir !

Pékin Express sera enfin prochainement de retour pour l'édition 2022. Les 8 binômes en compétition n'avaient qu'une chose en tête, succéder à Claire et Christophe de la saison passée. M6 a organisé la conférence de presse du programme le 6 janvier dernier, l'occasion d'en apprendre plus sur la saison.

Pour Pékin Express 2022, la production a misé sur un parcours totalement inédit. C'est tout d'abord au Kirghizistan, en Asie Centrale, que Stéphane Rotenberg et les binômes ont posé leurs valises. Une destination que l'équipe rêvait de faire depuis la saison 3 comme l'a précisé Stéphane Rotenberg. Et les candidats comme eux n'ont pas été déçus puisqu'ils ont été immédiatement séduits par les paysages spectaculaires que la nature leur offrait. Les participants toujours en compétition ont ensuite eu la chance de poser leurs valises en Ouzbekistan puis en Jordanie. Enfin, c'est à Dubaï que s'est déroulée la grande finale, lieu où devaient arriver les candidats de l'édition 2021. Mais l'itinéraire avait été changé à cause de la pandémie. Pour choisir cette route, la production a choisi un lien : celui de la chasse à l'aigle royal. "Cette route va vraiment marquer l'histoire du programme je pense parce qu'elle est folle. (...) Et on va aller de surprises en surprises", a confié le présentateur de 54 ans.

Les nouveautés de Pékin Express 2022

En plus de l'itinéraire inédit, deux autres nouveautés marquent cette édition de Pékin Express. Pour la première fois, les téléspectateurs découvriront un binôme grand-père/petit-fils avec Jean-Claude et Axel. Ce dernier, âgé de 18 ans, rêvait de participer à l'émission depuis longtemps. Une fois majeur, il a proposé à son grand-père de le suivre et tous eux ont passé le casting (qui comportait 90 000 candidatures). "On est très fier d'avoir réussi ça cette année", a confié le producteur Thierry Guillaume. Ce n'est en effet pas la première fois qu'un duo comme celui-ci se présentait. Mais cela ne s'était jamais fait, à cause des examens médicaux qui n'ont jamais été concluants.

Autre nouveauté, la règle du Pass Express. Elle peut bouleverser la course car, en l'utilisant, le binôme qui la détient peut échapper au duel final (s'il n'a pas fini dernier) et donc, à une potentielle élimination. Mieux valait le gagner, d'autant plus qu'il n'y en avait qu'un seul en jeu. Et il était valable jusqu'à la fin de l'étape 7.

Des règles en fonction des pays

Les classiques "voitures interdites" ou "drapeau noir" seront une fois de plus prévus. Et comme l'année passée, l'équipe de Pékin Express a dû s'adapter à cause de la crise sanitaire. A chaque étape, la production s'est basée sur les règles locales en vigueur. Au Kirghizistan par exemple, un pays très peu impacté, les locaux ne mettaient pas de masques. Les règles étaient donc plus légères. En revanche à Dubaï ont été mises en place des "normes sanitaires extrêmement strictes". Les masques étaient donc de rigueur. De son côté, l'équipe a mis en place un "dispositif costaud". Pour les soirées chez locaux par exemple, les candidats devaient trouver des pièces où ils seraient seuls ou qui s'aéraient. Fort heureusement, aucun cas de Covid n'a été à déplorer.

Une fois l'épisode de Pékin Express diffusé, les téléspectateurs de M6 découvriront Itinéraire Bis. Et cette année, c'est le couple culte Julie et Denis (gagnants de l'édition 2020) qui ont été choisi pour faire le même parcours que les candidats, mais avec moins de contraintes. Cela promet d'autres moments cultes, car on connaît le fort caractère des deux participants. Et grande nouveauté cette année : la mission Deluxe. S'ils la remportent, ils ont l'occasion de gagner un bonus au cours de chaque étape.

Tibo InShape et sa compagne Juju Fitcats ont aussi eu la chance de faire partie du programme. En revanche, ils ne seront ni dans l'édition, ni dans Itinéraire bis. C'est pour un format sur les réseaux sociaux qu'on retrouvera le couple sportif qui cartonne sur YouTube.