Pékin Express : La reprise du tournage annoncée avec des changements

"On espère repartir dès que les conditions seront réunies", avait confié Stéphane Rotenberg sur RTL en mars dernier, à la suite de l'annonce de l'interruption du tournage de Pékin Express. Le souhait du présentateur va être exaucé puisque la production du programme de M6 est enfin prête à reprendre la course ! En effet, comme l'a confié Guillaume Charles, le directeur général des programmes de la chaîné, à Télé-Loisirs, le tournage avec les candidats va pouvoir être bouclé.

En revanche, c'est dans des conditions particulières qu'il va avoir lieu et suivant un itinéraire bien différent. "On a interrompu le tournage pour les raisons que vous connaissez, et on va les faire repartir, en respectant bien évidement les consignes sanitaires. La course va continuer mais dans d'autres destinations", a-t-il assuré, sans pour autant révéler les coins du monde que les binômes pourront explorer.

Avant d'être rapatriés en France pour y respecter le confinement, ces derniers s'étaient envolés vers l'Ouganda et devaient passer par l'Ethiopie, Dubaï ou encore les Emirats arabes unis pour leurs premières étapes. Celles-ci n'ont pas été tournées pour rien puisqu'elles apparaîtront bel et bien dans la nouvelle saison. "Il y avait eu trois très beaux épisodes et on avait des candidats qui avaient, bien évidement, envie de continuer la course, donc ils n'avaient pas à subir ça non plus", a-t-il été confié. Certainement déçus par la tournure des événements, ils restent cependant "ultra partants et ont envie de continuer à essayer de gagner Pékin Express."

Concernant les influenceurs, Jeremstar et EnjoyPhoenix, sollicités pour participer à l'émission dans le cadre d'un projet de contenu digital pour 6play, Guillaume Charles n'a pas fait savoir s'ils seront toujours de la partie. Lors d'un live, ils avaient confié ne pas avoir eu le temps de signer leurs contrats.

La reprise prochaine du tournage reste malgré tout une très bonne nouvelle pour les fans du jeu d'aventure.