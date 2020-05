Pékin Express, la saison annulée : de célèbres influenceurs au casting

On vous l'annonçait précédemment, les fans de Pékin Express vont être déçus. Cette année, le programme d'aventure de M6 devait revenir en force avec la diffusion de deux éditions. Après la saison anniversaire avec des candidats emblématiques, remportée par Julie et Denis, la chaîne devait mettre à l'antenne une saison avec des anonymes, au cours de l'été. Malheureusement, à cause de la pandémie de coronavirus, le tournage a dû être stoppé. En revanche, on ignorait qu'une étape toute particulière imaginée par la production devait y être incluse avec des duos de youtubeurs et influenceurs au casting.

Ce sont Jeremstar et EnjoyPhoenix qui ont révélé la nouvelle lundi 11 mai 2020 lors d'un live Instagram. Ils ont chacun été sollicités pour y participer et ainsi s'envoler en Éthiopie. Mais le coronavirus a frappé et changé leurs plans à la dernière minute. "Eh oui, les loulous, vous avez loupé quelque chose ! On aurait dû faire Pékin Express, ça aurait été dingue !", lâche celui qui s'est fait un nom avec ses interviews dans sa baignoire.

Accompagnés du partenaire de leur choix, Jeremstar et EnjoyPhoenix auraient ainsi rejoint l'aventure en cours dans le cadre d'un "projet de contenu digital pour 6play" pour lequel ils n'avaient pas encore signé de contrat, précise la chaîne à Télé Loisirs. "J'avais trouvé la personne avec qui je devais partir et on s'est fait annuler le tournage dix jours avant le départ", confie Marie Lopez de son vrai nom, qui parle de Pékin Express comme du "rêve" de sa vie. D'ailleurs, elle espère désormais être recontactée par la production. En revanche, pour son interlocuteur, cette interruption de tournage apparaît comme un moindre mal. "D'un côté je suis dégoûté, je rêvais de le faire, alors que je n'avais jamais regardé Pékin Express et, en fait, heureusement que je ne l'ai pas fait, ça à l'air horrible. Et je pense qu'on se serait entretué avec mon binôme", pense-t-il.

Pour l'heure, aucune décision n'a été prise quant à la reprise du tournage.