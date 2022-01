Koh-Lanta : Une célèbre candidate a changé la vie de l'ex-compagne d'un président, révélations sur leur lien

Participer à Koh-Lanta ouvre bien des portes. Christelle, gagnante de la huitième saison en 2008, vue dans Le Retour des héros en 2009, puis La Légende en 2021, peut en témoigner. À l'époque de sa première participation, l'ex-compagne de l'animateur Alexandre Debanne était fonctionnaire de police. Aujourd'hui, elle a quitté ce milieu pour se consacrer à Défi d'Elles. Un projet qui lui permet de rencontrer chaque jour des femmes extraordinaires, comme cette ex-compagne d'un président de la République.

Le raid Défi d'Elles est une initiative née en 2017 et présentée sur le site officiel comme "unique et solidaire qui emmène à chaque fois une centaine de participantes à la découverte de nouvelles contrées et surtout d'elles-mêmes..." Ces participantes se lancent par équipe de deux et tentent d'aller au bout de leurs limites. Une épreuve sportive réalisée pour la bonne cause, celle de la fondation Keep a Breast qui oeuvre pour la prévention du cancer du sein. Un joli projet qui en a attiré plus d'une ! Parmi elles, Valérie Trierweiler. Ce vendredi 28 janvier 2022, sur Instagram, l'ex-compagne de François Hollande, a adressé un joli message à Christelle.