Koh-Lanta : Loïc et Christelle éliminés, Alix victorieuse et en larmes !

Ce mardi 30 novembre 2021 dans Koh-Lanta, La Légende sur TF1, après son élimination au conseil, Alix pensait se retrouver à la résidence du jury finale. La voilà en réalité sur l'île des bannis. Elle mesure sa chance et accepte, sans surprise, de se battre pour poursuivre l'aventure. Elle retrouve ainsi Christelle et Loïc. C'est à trois qu'ils vont disputer l'avant-dernier affrontement dans l'arène !

La trompe polynésienne se fait entendre : c'est déjà l'heure de retrouver Denis Brogniart. L'épreuve du jour demande une grande concentration. Alix, Christelle et Loïc disposent chacun d'un lézard en bois avec trois trous. Leur mission est d'y apposer trois boules qu'ils dirigent grâce à une réglette incurvée reliée à deux cordes. Le premier aventurier qui parvient à placer ses trois boules gagne l'épreuve ! Les deux autres apprentis Robinson quittent le jeu et rejoignent la résidence du jury final.

Loïc est à la traîne tandis qu'Alix et Christelle sont au coude-à-coude. La victoire se joue à rien... Et c'est finalement Alix qui gagne l'affrontement ! Elle pleure de joie et d'émotion. Denis Brogniart fait même remarquer que les cuisses de l'aventurière tremblent. "Dans ce Koh-Lanta, La Légende, les émotions sont décuplées par rapport à ma première aventure. J'adore ce jeu pour ça", explique-t-elle.

Alix est sur un nuage et s'estime extrêmement heureuse de pouvoir, peut-être, faire son retour dans l'aventure juste avant la mythique épreuve de l'orientation. De son côté, Christelle est déçue, forcément. Toutefois, elle part la tête haute. "Il y a un proverbe que j'aime bien : ce qui dépend de toi est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Là 'en l'occurrence ça dépendait de moi donc je ne peux que m'en vouloir", indique-t-elle, bien plus sereine qu'après son élimination au conseil avec son binôme Teheiura. Loïc aussi semble rempli de déception. "C'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas de larmes, mais je sens cette énergie pesante, admet-il, dépité. J'ai gardé mon calme, ça n'a pas marché plus que ça. Je pense que les filles ont été plus fortes."

Christelle et Loïc rejoignent le jury final et auront la lourde responsabilité de départager par leurs votes les deux finalistes. Alix, elle, doit encore gagner un dernier affrontement afin de réintégrer le jeu !