Koh-Lanta : Alix éliminée, Ugo fait de l'ombre à Claude et Laurent, 2 colliers au conseil !

La tricherie de Teheiura, privé de seconde chance sur l'île des bannis et directement envoyé à la résidence du jury final, est oubliée. Ce mardi 23 novembre 2021, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh-Lanta, La Légende. Lors du jeu de confort éliminatoire, c'est Loïc qui est arrivé dernier et a été contraint de quitter le jeu. Le grand gagnant n'est autre que Claude !

L'aventurier qui cumule désormais vingt-et-une victoires sur ses quatre participations à Koh-Lanta (2010, 2012, 2020 et 2021) a la possibilité de partager son confort avec un aventurier, il choisit Laurent. Le duo se ressource en pleine nature. Ils ont le droit à un superbe soin pour cheveux à base d'avocat, miel et huile de monoï mais aussi du savon pour se laver dans la rivière et de quoi se brosser les dents. Après un superbe massage, ils dégustent un dîner royal. Enfin, au réveil, les voilà tout propres... avec des vêtements lavés qui sentent bon la lessive. Et c'est déjà l'heure de quitter ce paradis.

Épreuve d'immunité

Claude et Laurent sont de retour, l'équipe d'aventuriers est au complet et l'épreuve d'immunité peut commencer. Il s'agit de la mythique équilibre sur l'eau. Leur mission est de partir du ponton le plus loin en mer et de passer toutes les étapes du parcours. Les jeux sont serrés. La finale se joue entre Laurent et Ugo. Et c'est finalement Ugo qui remporte l'immunité, à un dixième de seconde près ! Une belle prouesse pour l'aventurier que Claude et Laurent avaient dans le viseur...

Conseil

Ugo est intouchable grâce au totem. Claude et Laurent ont des colliers d'immunités gagnés lors de leur virée en duo la semaine passée au cours de laquelle ils ont apporté les courriers et des denrées. Sam, Jade, Alix et Phil sont potentiellement en danger.

Chacun vote et Denis Brogniart procède au dépouillement. Sam obtient une voix contre lui, Jade en a deux. Mais c'est Alix qui est éliminée, avec cinq voix contre elle. Avant de partir, elle cède son vote noir à Jade.