Koh-Lanta 2021 : Loïc éliminé et en larmes, douloureux souvenir de Bertrand-Kamal...

Après le scandale de la tricherie de Teheiura et la victoire de Christelle sur l'île des bannis, Koh-Lanta, La Légende revient sur TF1. Ce mardi 23 novembre 2021, la chaîne diffuse le douzième épisode du jeu de survie. Au programme : un jeu de confort éliminatoire, encore ! Une surprise pour les aventuriers qui voient ainsi partir l'un des leurs.

Sur le camp, la faim fait rage. Sam et Loïc, les deux plus jeunes du groupe, en souffrent. Loïc est allongé sur le sol, dans l'incapacité de se lever par manque de forces. Sam écoute son corps et demande à rationner un peu moins les stocks de nourriture qu'il reste. L'équipe approuve. C'est donc le ventre plein qu'ils débarquent tous sur la plage, prêts à disputer le jeu de confort. Il s'agit du prisonnier, classique de Koh-Lanta. Les aventuriers sont reliés à une corde par un anneau. Ils doivent aller chercher leur sac, revenir se libérer de la corde pour ensuite atteindre une table articulée sur laquelle ils doivent positionner trois boules dans des trous.

La récompense est belle : une escapade sur l'île de Raiatea. Le gagnant sera accueilli au bord d'une rivière d'eau douce. Au programme, découverte de produits naturels, un massage, un excellent repas avec un gâteau banane-chocolat et un sorbet à la banane, une nuit à la belle étoile avec moustiquaire, matelas, oreiller et drap ainsi qu'un superbe petit-déjeuner avant de retrouver le camp. Pour le perdant, la sentence est plus rude : il sera éliminé sur le champ !

C'est Claude qui ressort grand gagnant ! La dernière place se joue entre Loïc et Laurent. Loïc, premier à se libérer de sa corde, arrive finalement dernier et est éliminé. Il fond en larmes dans les bras de ses camarades. "J'en ai marre de ces épreuves éliminatoires", lance-t-il, en référence au départ du regretté Bertrand-Kamal, éliminé de la même manière dans Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020. Dans Koh-Lanta, La Légende, son acolyte Aelxandra a été contrainte de quitter le jeu après avoir perdu une épreuve éliminatoire, elle aussi.

Mais tout n'est pas fini pour Loïc, qui rejoint Christelle sur l'île des bannis...